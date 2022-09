Poperings energiefonds legt focus op mensen zonder sociaal tarief

De sociale dienst van Poperinge houdt zich klaar om een groot aantal mensen met raad en daad bij te staan om hun sterk verhoogde energiefactuur te betalen. Met een nieuw reglement wil de stad mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief beter ondersteunen.

“Ook in Poperinge wordt de energiecrisis steeds tastbaarder. De sociale dienst verwacht dat niet enkel de allerlaagste inkomens over de vloer zullen komen, maar ook werkende mensen en zelfs tweeverdieners. Daarom wil de stad haar energiefonds meer richten op mensen die net buiten het sociaal tarief vallen en op vandaag dus op weinig steun kunnen rekenen. Zo stijgt de maandelijkse verwarmingstoelage voor mensen die geen sociaal tarief hebben van 105 naar 115 euro per maand, voor mensen die wel sociaal tarief hebben daalt de steun van 105 naar 85 euro”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Energiescan

Het energiefonds kan ook tussenkomen in de eindfactuur voor mensen die geen recht hebben op sociaal tarief. De tussenkomst bedraagt maximaal 300 euro en kan je gebruiken voor de opleg op de eindafrekening of voor de eerstkomende voorschotten. Mensen met een beperkt inkomen (10% boven het leefloon) of mensen met schulden en minder dan 3.000 euro financiële middelen kunnen op deze steun rekenen. Zij worden ook steeds aangemeld voor een energiescan, waarbij ze tips krijgen om energie te besparen.

“Het Leefloon voor een alleenstaande bedraagt 1.138 euro, voor samenwonende met gezinslast 1.538 euro. Mensen die leefloon hebben, krijgen automatisch sociaal tarief. De aanpassing die wij doen, is dus meer voor mensen die op geen van die zaken recht hebben (mensen die werken en een laag loon hebben) en minder voor mensen die al leefloon en sociaal tarief krijgen”, aldus nog de schepen.

Schepen Bryan Vanderhaeghe beseft dat deze steunmaatregelen lang niet alle problemen oplossen: “Het klopt dat de hogere overheden veel meer kunnen betekenen dan wij in deze crisis, maar dat betekent niet dat we ons moeten wegstoppen. Ons energiefonds bedraagt ongeveer 75.000 euro voor dit jaar, waarvan 60.000 euro eigen middelen, wat niet weinig is voor een kleine stad. Met dat fonds willen we de laagste inkomens en de mensen die net buiten het sociaal tarief vallen helpen. Maar ook mensen die buiten die doelgroep vallen, kunnen op verschillende vlakken op onze steun rekenen. Verder zijn er heel wat mensen die geen beroep doen op sociaal tarief, hoewel ze er recht op hebben. Vaak denken ze dat ze niet in aanmerking komen, of durven ze het niet te vragen.”