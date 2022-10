Poperinge waarborgt minimale levering van aardgas tijdens winterperiode: “Verwarming is een basisbehoefte”

In Poperinge zullen financieel kwetsbare gezinnen een minimale levering aardgas kunnen krijgen via de budgetmeter. Nieuw dit jaar is dat de maatregel werd uitgebreid naar personen die elektrisch verwarmen via het exclusief nachttarief. “Dankzij de maatregel wordt vermeden dat gezinnen zonder verwarming vallen”, zegt schepen Bryan Vanderhaeghe (Samen).

Vanaf 1 november tot en met 31 maart volgend jaar kunnen inwoners van Poperinge in energiearmoede een minimale aardgaslevering aanvragen bij de sociale dienst van de stad Poperinge. “Ook mensen die elektrisch verwarmen via het exclusief nachttarief kunnen dit jaar op steun rekenen. Dit aanbod geldt voor mensen met een budgetmeter, in 2021 waren dat 79 personen in onze stad”, vertelt schepen van sociale zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Een budgetmeter wordt geactiveerd met een kaart waar je vooraf geld op zet. Als mensen geen geld hebben om die kaart op te laden, kunnen ze de budgetmeter niet activeren, krijgen ze geen aardgas of elektriciteit en staan ze dus letterlijk in de kou.”

Basisbehoefte

“Volgens ons is verwarming een basisbehoefte en bovendien staan de energieprijzen hoog. Daarom zal de sociale dienst voor inwoners – waarvan na een sociaal onderzoek wordt vastgesteld dat ze risico lopen op energiearmoede – een tussenkomst bieden en hen een basishoeveelheid aardgas toekennen via de budgetmeterkaart. Op die manier willen we vermijden dat inwoners in de kou blijven staan tijdens de wintermaanden.” (LBR)