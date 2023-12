Pittem past brand- en doofregime van openbare verlichting aan in 2024

Sinds november 2022 doofde het gemeentebestuur van Pittem de openbare verlichting op het volledige grondgebied tussen 23 en 5 uur, met uitzondering van vrijdag en zaterdag. Nu komt daar verandering in: vanaf het voorjaar schakelt de gemeente over van doven naar dimmen. Het gemeentebestuur gaf hiervoor de opdracht aan netbeheerder Fluvius. De omschakeling staat gepland vanaf eind februari 2024 en neemt elf werkdagen in beslag.

Door de astronomisch gestegen energieprijzen vorig jaar doofde het gemeentebestuur van Pittem de openbare verlichting over het volledige grondgebied. De gemeente bespaarde daardoor sterk in het elektriciteitsverbruik. “Nu, een jaar later, evalueerden we het huidige brandprogramma en zien we een kans om de openbare verlichting te dimmen in de plaats van te doven. Het nieuwe brandprogramma dimt de openbare verlichting in Pittem en Egem trapsgewijs tot 30% en dit van zondag- tot en met donderdagnacht van 20 tot 6 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht dimmen we de openbare verlichting tot 50%. Door de verlichting ook in het weekend te dimmen, blijft het energieverbruik gelijk. Wel is er een eenmalige omschakelkost verbonden aan het nieuwe brandprogramma”, vertelt Stijn Vandenhende, schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid.

De openbare verlichting op de gewestwegen, zoals de Joos de ter Beerstlaan, Posterijlaan, Brugsesteenweg en Ringlaan R. De Paepe, worden beheerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De verlichting op deze wegen blijft ongewijzigd.

Led

De gemeente telt momenteel 1.694 verlichtingstoestellen. Daarvan is eind december 2023 al 73% uitgerust met led. Het gemeentebestuur van Pittem is dan ook op Vlaams niveau een van de betere leerlingen in de vooruitgang van het verledden van het gemeentelijk verlichtingspark.

“Elk jaar maken we samen met netbeheerder Fluvius een actieplan op om te investeren in onze verlichting. Als we op dit tempo doorgaan, halen wij de ambitie om volledig te verledden al tegen 2028. Twee jaar eerder dan wat de Vlaamse regering vooropstelt. We voelen dit niet alleen aan de energiefactuur, maar stoten zo ook minder CO2 uit, een belangrijke klimaatdoelstelling uit het burgemeestersconvenant”, besluit schepen Stijn.