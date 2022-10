Pittem dooft openbare verlichting stapsgewijs in vanaf 7 november

De openbare verlichting in Pittem neemt een grote hap uit het gemeentelijke budget en dus grijpt het gemeentebestuur in. “Als we in het najaar de openbare verlichting over het hele grondgebied tussen 23 en 5 uur doven, met uitzondering van vrijdag en zaterdag, kunnen we dit jaar nog zo’n 94.000 euro besparen”, vertelt burgemeester Denis Fraeyman.

Het gemeentebestuur van Pittem zet nu alles in het werk om het nieuwe doofregime vanaf 7 november stapsgewijs in te voeren. In een groot deel van de gemeente was het al volledig donker vanaf 23 uur. “In de wijken doofden we de openbare verlichting al langer. Samen met Fluvius bekeken we alle cabines en zullen we de straatverlichting over het volledige grondgebied doven tussen 23 en 5 uur. Op vrijdag en zaterdag blijven de lichten aan. Ook de kerstverlichting, die volledig uit led zal bestaan, proberen we maximaal af te stemmen op het doofregime van de openbare verlichting”, zegt burgemeester Denis Fraeyman.

Eerst de buitenwegen

Het gemeentebestuur pakt het nieuwe doofregime stapsgewijs aan. Eerst komen de buitenwegen, zoals de landelijke wegen, aan de beurt. Daarna komen grote verbindingswegen – de wegen die Pittem en Egem verbinden met de buurgemeenten, zoals de Egemstraat, Wingensesteenweg, Turkeijensteenweg en Meulebekestraat – aan bod. In de laatste fase pakt het gemeentebestuur de centrumstraten aan. De gewestwegen, zoals de Joos de ter Beerstlaan, Posterijlaan, Brugsesteenweg en Ringlaan R. De Paepe, worden beheerd door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. De verlichting op deze wegen blijft voorlopig ongewijzigd. De aanpassing in Pittem en Egem zal over een periode van 11 werkdagen uitgevoerd worden.

Tegen 2030 volledig ‘verled’

Gemeente Pittem blijft ondertussen verder inzetten op ledverlichting. “Meer dan 50 procent van het gemeentelijk verlichtingspark is al omgebouwd naar ledverlichting en ten laatste in 2030 moet het volledige net omgevormd zijn”, zegt Stijn Vandenhende, schepen van milieu en klimaat. “Het nieuwe doofregime zal niet alleen een directe impact hebben op de energiefactuur. Het levert ook een belangrijke extra bijdrage aan de klimaatambities uit het Burgemeestersconvenant om minder CO2 uit te stoten. Daarom zullen we de huidige uitbreiding niet onmiddellijk volledig terugdraaien van zodra de energieprijzen tot een acceptabel niveau dalen. In functie van het investeringsritme en de digitale dim- en regelmogelijkheden zullen we het doofregime evalueren en dit met de klimaatdoelstellingen en de financiële zorgen en kansen in het achterhoofd”, besluit burgemeester Denis Fraeyman.