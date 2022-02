OPROEP Blij met Mega na de groepsaankoop? Of toch nog twijfels?

Maandag maakte de Provincie West-Vlaanderen bekend dat energieleverancier Mega de groepsaankoop voor dit jaar heeft binnengehaald. Voor een reportage in De Krant van West-Vlaanderen zijn we op zoek naar reacties op dat nieuws.

Energieleverancier Mega heeft de veiling voor de groepsaankoop gas en groene stroom van de Provincie West-Vlaanderen gewonnen. Met een variabel contract dat maandelijks kan worden herzien, kon Mega tot maar liefst 23 procent onder actueel marktaanbod gaan. Maar Mega is niet onbesproken, zo blijkt uit recente onderzoeken van de Economische Inspectie en een rapport van de CREG.

Voor een artikel over de groepsaankoop in De Krant van West-Vlaanderen is de redactie op zoek naar mensen die zich hadden ingeschreven voor het aanbod en willen reageren op het nieuws. Bent u blij met Mega als nieuwe energieleverancier en gaat u ingaan op hun voorstel? Of zijn er toch twijfels gerezen over de groepsaankoop nu blijkt dat Mega het contract binnenhaalde? Laat het ons snel weten via olaf.verhaeghe@kw.be. Vermeld zeker een gsm-nummer waarop we u kunnen bereiken!