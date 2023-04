Oppositiepartijen N-VA en Trots Op Lendlee willen net als CD&V-bestuur Ventilus-tracé onder de grond

Vóór de gemeenteraadszitting van donderdagavond protesteerde Vlaams Belang tegen het Ventilus-project dat door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd en het tracé dat volledig bovengronds door Lendelede loopt. N-VA en Trots op Lendlee maakten in het begin van de zitting duidelijk dat ook zij niet akkoord met dat besluit en tracé.

Volgens het Vlaams Belang houdt het volledig bovengrondse tracé in Lendelede gezondheidsrisico’s in voor de inwoners en werknemers van bedrijven in de nabijheid van het tracé . Bovendien zal die Ventilus-lijn volgens de lokale afdeling ten vroegste tegen 2031 nodig zijn. “Tegen die tijd zal de techniek om het project ondergronds te realiseren volledig beschikbaar zijn”, zegt Jo Vansteenkiste.”

Iedere partij wil geen ondergronds tracé

Toen burgemeester Carine Dewaele (CD&V) meer uitleg gaf over de raadsman die de gemeente aanstelde om verdere stappen in het Ventilus-dossier juridisch te begeleiden, maakten oppositiepartijen N-VA en Trots Op Lendlee duidelijk dat ook zij niet akkoord gaan met de beslissing van de Vlaamse Regering om het Ventilus-tracé in Lendelede volledig bovengronds aan te leggen.

“We vinden het wel jammer dat de burgemeester daags vóór de gemeenteraadszitting de pers bijeenriep om te zeggen dat het gemeentebestuur een advocaat aanstelde om de verdere stappen in het Ventilus-dossier te begeleiden”, zeggen Francis Bonte (Trots op Lendlee) en Marnic Vandenbroucke (N-VA). Hadden ze dat gedaan met alle partijen, boven de partijgrenzen heen, was dat volgens hen een krachtiger signaal geweest.

Marnic Vandebroucke wilde ook nog weten welke opdracht de raadsman kreeg en of hij gerechtelijke stappen zal ondernemen, maar het gemeentebestuur bespreekt pas volgende week met de raadsman wat er kan en zal gedaan worden.

Huis Camer

De lastvoorwaarden en gunning van de bouw van een polyvalent gebouw (Huis Camer) op de site ‘Hoeve Vercamer’ zorgde opnieuw voor discussie. N-VA vroeg tussenkomst van schepen Rudy Rommens (CD&V) om het financiële beter te duiden. Daan Mostaert (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening, vroeg dan maar schorsing van de zitting, om de cijfers door Rudy Rommens te laten uitklaren. Marnic Vandenbroucke verontschuldigde zich nadien nog omdat hij in zijn prijsvergelijking van de offertes bepaalde cijfers verkeerd zou geïnterpreteerd hebben. Schepen Daan Mostaert ging na de schorsing wel niet in op de vraag van de oppositie om de goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunning naar een volgende gemeenteraadszitting uit te stellen. “Er is geen enkele reden waarom we dat zouden doen”, zei hij. De meerderheid keurde het punt goed, de oppositie stemde tegen.” (IB)