Oppositie hekelt dat Izegem proefboringen Ventilus niet verbiedt: “We willen het stukje ondergronds niet op de helling zetten”

Oppositiepartijen STiP, Vlaams Belang en Vooruit hekelen dat de stad Izegem proefboringen van netbeheerder Elia omtrent de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus op zijn grondgebied toelaat. Buurgemeentes Ardooie en Lendelede verbieden die wel. De burgemeester meent dat zoiets geen nut heeft.

“Het is op z’n minst vreemd dat de stad een negatief advies voor het voorontwerp gaf, maar nu toch die proefboringen toelaat”, meent raadslid Nathalie Dewulf (Vl.Belang). “We zijn een beetje verwonderd dat we de keuze van de buren niet volgen”, dixit Kurt Grymonprez (STiP). “Dit zorgt voor dubbelzinnigheid in de besluitvorming. Een spijtige zaak naar de betrokken burgers toe.”

Bezwaarschrift

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) zegt dat de stad nog steeds achter zijn negatief advies staat. “In het kader van het openbaar onderzoek zijn we zelfs van plan geen advies, maar een bezwaarschrift in te dienen. Dat komt volgende maand op de gemeenteraad en we hopen dat alle leden dit ondersteunen. We hebben om ons te begeleiden ook twee raadsmannen aangesteld. We blijven dus bij ons standpunt, alleen zie ik het nut van een verbod voor proefboringen in.”

“Zoals u weet komt er ook een stukje van het traject in Izegem ondergronds en kunnen die boringen daar nuttige info over geven. Als we Elia dat verbieden, zetten we misschien dat ondergronds scenario op de helling. Naar de overheid toe moet je transparant en matuur zijn. Dit gaat bovendien over proefboringen, niet over de zegen voor een groot project geven, want we blijven wel degelijk bij ons negatief standpunt.”