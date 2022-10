Opnieuw kink in de kabel voor Ventilus: “Duitse professor geeft er de brui aan”

Professor Dirk Westermann, de Duitse expert in hoogspanningslijnen die aangesteld werd om de knoop in het Ventilusdossier te ontwarren, geeft zijn opdracht terug. Dat zegt Vlaams Parlementslid Bart Dochy (CD&V), die optreedt als woordvoerder van de betrokken burgemeesters. Het kabinet van bevoegd minister Demir (N-VA) spreekt het nieuws tegen.

Anderhalve maand geleden werd professor Dirk Westermann van de universiteit van Ilmenau in Duitsland aangesteld door de Vlaamse regering. Tegen vier november moest de man een rapport afleveren waarin voor eens en voor altijd een antwoord moest komen op de vraag of de nieuwe Ventilus-hoogspanningslijn überhaupt ondergronds kan aangelegd worden. Zoals bekend verkiest netwerkbeheerder Elia een bovengrondse luchtlijn, terwijl de burgemeesters van de betrokken gemeenten opteren voor een ondergronds scenario.

Belangenconflict

Uit goede bron vernam onze redactie dat Dirk Westermann echter besloten heeft om zijn opdracht terug te geven. De man zou woensdag met een e-mail gemeld hebben dat hij omwille van een ‘belangenconflict’ niet langer zijn opdracht kan uitvoeren. Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy, die als woordvoerder voor de betrokken burgemeesters optreedt, bevestigt dat nieuws. “Hij heeft ons – én de Vlaamse regering – laten weten dat hij niet kan verder werken”, klinkt het.

Afhankelijk

Westermann zou in Duitsland heel wat studies uitvoeren in opdracht van de Duitse netbeheerder 50Hertz, die voor 80 procent in handen is van Elia. “Vijftig procent van zijn inkomen is afhankelijk van die studies. Aan ons heeft professor Westermann verteld dat hij Ventilus makkelijk kan vergelijken met een situatie in Duitsland, waar uiteindelijk voor een ondergrondse realisatie is gekozen. Het kan dus ondergronds, al mag hij dat in dit geval waarschijnlijk niet zeggen. Daarom geeft hij er zelf de brui aan”, zegt Dochy. Vrijdagavond zitten de betrokken West-Vlaamse burgemeesters virtueel samen voor een overleg over hoe het nu verder moet. Het waren namelijk de burgemeesters zelf die Westermann – als specialist in ondergrondse verbindingen – naar voren schoven als expert.

“Niets van aan”

Op het kabinet van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) klinkt een ander geluid. “Noch bij ons, noch bij de intendant (Guy Vloebergh, LK) is zoiets gemeld. Hier is niets van aan. De opdracht is niet teruggegeven en wij verwachten nog altijd op 4 november het finale rapport”, klinkt het daar. Professor Westermann zelf is niet bereikbaar voor een reactie.