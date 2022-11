Openbare verlichting in Mesen wordt dan toch niet gedoofd

Eind september al pakte burgemeester Evrard uit met een indrukwekkend lijstje aan besparingsmaatregelen. Eén daarvan was het doven van de openbare verlichting tijdens de week en tijdens de nacht. Nu minister van mobiliteit Lydia Peeters het doven van de openbare verlichting op gewestwegen niet toelaat, tenzij op volle verantwoordelijkheid van stad Mesen, worden de lichten niet langer gedoofd.

Mesen telt twee gewestwegen. Daar worden op vraag van de minister geen lichten gedoofd. “Willen we nu wel de andere straatlichten doven dan moeten we kosten maken om deze los te maken van het elektrisch circuit, dat ook de lichten van de gewestwegen bediend. Kosten die maar voor één jaar zouden zijn aangezien we volgend jaar overgaan op ledverlichting.”

Eerder ook had Mesen de beslissing genomen om geen kerstverlichting in de stad op te hangen. Wel komt er nu één reuze kerstbal op ledverlichting in de Mesense kiosk. Met dank aan een Mesense weldoener.