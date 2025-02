Openbare verlichting in Brugge is tegen 2028 volledig verled

Stad Brugge schakelt in sneltempo over naar led. Tegen 2028 moeten alle 20.958 verlichtingstoestellen in de stad vervangen zijn. In de binnenstad is men bijna volledig overgeschakeld, terwijl de deelgemeenten Koolkerke en Sint-Kruis al volledig verled zijn. De volgende deelgemeente op de planning is Sint-Michiels.

Led-verlichting maakt het mogelijk om de lichtsterkte per locatie en tijdstip aan te passen. “Dit zorgt voor een doordachte balans tussen comfort, energiebesparing en minder overbelichting”, weet schepen van Openbaar Domein Franky Demon.

Besparen zal gebeuren zonder in te boeten op veiligheid, verzekert Demon nog. “We blijven sterk inzetten op goed verlichte straten, zowel in de binnenstad als in onze deelgemeenten.” (CGRA)