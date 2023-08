Openbaar onderzoek rond hoogspanningslijn Ventilus start dinsdag: “Wij dienen zeker bezwaar in. En hopelijk velen met ons”

Dinsdag start het openbaar onderzoek rond het voorlopig ontwerp van Ventilus. Vanaf dan kunnen betrokkenen bezwaar indienen tegen het hoogspanningsproject. Wie dat al zeker zullen doen, zijn Kenneth Van Watermeulen en Nataschenka De Roo uit Ardooie. Hun verbouwplannen staan al drie jaar op pauze door de dreigende komst van hoogspanningsmasten. “Hadden we geweten dat Ventilus hier zou komen, dan hadden we deze hoeve nooit gekocht.”

Ventilus beroert al meer dan vier jaar de gemoederen in West-Vlaanderen. De nieuwe hoogspanningslijn is nodig om de energie van de windmolenparken in de Noordzee aan land te brengen en loopt van de haven van Zeebrugge naar het hoogspanningsstation in Avelgem.

Omdat de hoogspanningskabels langs een groot stuk van het traject bovengronds komen, botst het project al jaren op veel protest. Omwonenden, landbouwers en ondernemers maken zich zorgen over de mogelijk schadelijke effecten van de hoogspanning.

De Vlaamse Regering legde het tracé voor Ventilus eind maart vast en zette begin juli het licht op groen voor de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, kortweg het GRUP. De volgende stap in de procedure is het openbaar onderzoek voor de brede bevolking en alle betrokkenen. Dat gaat dinsdag van start en loopt tot eind oktober.

Gezondheid

Tijdens die periode kunnen bezwaren ingediend worden tegen het ontwerp. Wie dat al zeker zullen doen, zijn Nataschenka De Roo en Kenneth Van Watermeulen uit Ardooie. “En hopelijk velen met ons. Want de politici moeten beseffen dat het over mensen gaat. En hun gezondheid.”

Kenneth (44) en Nataschenka (43) zijn één van de meer dan duizend West-Vlaamse gezinnen wiens huis binnen een straal van 100 meter rond de hoogspanningslijn staat. Ze wonen met hun dochter en vier zonen in een oude hoeve in Ardooie, op een steenworp van de E403.

“Waar de nieuwe hoogspanningslijn bovengronds opgetrokken zou worden. Vlak boven de weide waar onze paarden in grazen en haast pal naast onze woning. Enkel ons huis zelf zou niet binnen de stralingszone van 0,4 microtesla vallen, de rest van onze anderhalf hectare groot terrein wel. Alles boven die waarde op jaargemiddelde zou het risico op het ontwikkelen van leukemie kunnen verhogen…”

Onzekerheid knaagt

Nataschenka en Kenneth kochten de hoeve al in 2012 en gingen met mondjesmaat met de verbouwingen van start. “Telkens er budget was, voerden we een werk uit. Maar nu ligt alles al drie jaar stil. Sinds de komst van de Ventilusplannen, ja. Het is vooral de onzekerheid die het zwaar maakt.”

“We wéten niet wat er op ons afkomt, waarom dan intussen verder investeren? Straks is ons huis misschien veel minder waard. Dit is onze droomlocatie, een plek waar we jarenlang keihard voor gewerkt hebben, maar ons leven staat nu op pauze. Eerst willen we duidelijkheid. Ook over de mogelijke compensatiemaatregelen, want ook daar is nog niks over bekend.”

Dat willen Kenneth en Nataschenka zo snel mogelijk. “Hadden we destijds geweten dat Ventilus op ons zou afkomen, dan hadden we deze hoeve nooit gekocht. Nu willen we gewoon weten waar we staan. Dan kunnen we knopen beginnen doorhakken.”

Het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 29 augustus tot en met 27 oktober. Wie net als Nataschenka en Kenneth bezwaar wil indienen, moet daarvoor aankloppen bij het schepencollege van de eigen gemeente of stad. Dat kan online of met een brief.