Opbouw windmolens gestart, operationeel in het najaar

De firma Aspiravi uit Harelbeke is gestart met de opbouw van de betonnen torendelen van de eerste van drie windturbines langs de A19 in Geluwe. De levering van de gondel en wieken is gepland vanaf augustus, waarna dan de verdere opbouw van de windturbines kan gebeuren.

Binnenkort wordt de kraan verplaatst voor de opbouw van de betonnen mast van de tweede windturbine. Volgens de huidige planning wordt in de loop van juli dan de betonnen mast van de derde windturbine opgebouwd. Vanaf augustus worden vervolgens de grote onderdelen van de windturbines van het ‘s nachts via uitzonderlijke transporten aangeleverd op de werf.

Dit zijn onder meer het stalen torendeel, de gondel (de machinekamer van de windturbine), de hub (de verbinding tussen de wieken en de gondel) en de wieken met een lengte van 41 meter. Van zodra deze onderdelen op de werf geleverd zijn, kan dan de verdere opbouw van de windturbines in augustus-september gebeuren. Indien alles volgens planning verloopt worden de windturbines operationeel in het najaar.

Infobord

Om de omwonenden en alle andere geïnteresseerden te informeren over de bouw van de nieuwe windturbines en over windenergie in het algemeen, neemt Aspiravi op de werf deel aan Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober van 10 tot 17 uur.

Aspiravi plaatste ook een infobord en legde een tijdelijke parking aan in de Beselarestraat om voorbijgangers te informeren over het project. Vanaf deze tijdelijke parking kunnen de werken goed worden bekeken. Omwonenden kunnen mee investeren in en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen van de coöperatieve vennootschap Aspiravi Samen. Alle inwoners van Wervik zullen bij start van de exploitatie nog een flyer ontvangen met informatie om mee te participeren.