Oostends warmtenet is voorbeeld voor andere steden

Het Warmtenet Oostende wil over drie jaar de zone rond het Kursaal bereiken en ontplooit ook een lus op de Oosteroever. Al 600 gezinnen en meer dan 30 bedrijven halen hun energie van het net en dat levert hen een mooie besparing op.

Beauvent is een burgercoöperatie met 8.650 coöperanten/aandeelhouders. Ze zijn al 20 jaar actief met windmolens en installaties met zonnepanelen. Voor hun eerste twee windmolens uit 2005 bij Diksmuide kregen ze zopas een verlenging.

“Sinds 2015 hebben we onze activiteiten uitgebreid naar WKK-installaties (WarmteKrachtKoppeling) zoals bijvoorbeeld bij de oude gistfabriek in Brugge of Alpro in Wevelgem”, zo duidt algemeen directeur Frederic Haghebaert. In Oostende exploiteren ze een grote installatie van 5.000 zonnepanelen op houthandel Lemahieu in het havengebied en 650 panelen even verderop bij De Lijn. “Beauvent heeft in Vlaanderen meer dan 200 zonne-installaties, 5 windmolens, 6 WKK-installaties en uiteraard het Warmtenet van Oostende.”

Warmtenet

Het warmtenet is te vergelijken met een grote centrale verwarming: met de warmte van de IVOO-verbrandingsoven die verloren zou gaan, wordt water verwarmd dat via ondergrondse buizen naar de afnemers gaat. “Als het water vertrekt is het 90 graden en bij retour 70 graden. Het verschil wordt afgeleverd bij de afnemers. Daar geeft een warmtestation de warmte door aan de cv-installatie binnenshuis. Bij onze afnemers verandert er trouwens niets aan hun interne installatie”, aldus Frederic.

© Kaart Beauvent/infografiek KW

Dat warmtenet met 18 kilometer buizen loopt van Zandvoorde al tot het centrum van Oostende. “De buizen van ons warmtenet zijn maar op een beperkt aantal plaatsen zichtbaar zoals aan de tunnel op de verbinding Kennedy De Bolle of De Mast. En uiteraard ook tijdens werken zoals momenteel in de Fortstraat. Het warmtenet bevindt zich ondergronds en is daarom misschien minder bekend. Je ziet het niet, maar het werkt intussen al bijna vijf jaar.”

Energiebesparing

Het gebruik van hernieuwbare energie staat ook bij bedrijven hoog op de agenda en op het Warmtenet sloten al heel wat ondernemingen aan: Daikin, La Lorraine, autogroepen Lievens en Raes, de autokeuring KM, de campussen Damiaan en Serruys van het AZ Oostende… Ook Aquafin en VMM (Zandvoordestraat) maakten al de switch. “Na deze eerste fase tot aan Damiaan, legden we onze buizen verder tot aan het Hazegras. En verder via de Leopold III-laan, onder de Verenigde Natiënlaan tot aan het stadhuis dat ook aansloot. Via de Kaïrostraat loopt het Warmtenet al tot op de campus Serruys. Gebouwen die op dat traject liggen, kunnen ook aansluiten. Dat gebeurde onder meer in De Mast via een syndicus. Maar we kunnen ook rechtstreeks leveren aan eigenaars”, schetst Frederic. Al 30 industriële klanten en 600 appartementen worden door het Warmtenet bediend. “De winst is dubbel. Er is een CO2-besparing en een financiële besparing tot 20 procent.”

Oosteroever

De voorbije twee jaar kwam er ook op de Oosteroever een lus van het Warmtenet. Een lokale warmtecentrale in de Fortstraat zorgt via gasketels en zonnepanelen voor de nodige energie waarmee ze warm water maken dat ook door buizen stroomt naar de flatgebouwen.

“Zowel gebouwen van Versluys als Burco zijn aangesloten. Als er straks 1.500 appartementen zijn dan wordt het interessant om de verbinding te maken met ons bestaande warmtenet. Dat zal niet de eerste vijf jaar zijn maar over tien jaar is dat wel haalbaar. Het hangt af van de snelheid waarmee op de Oosteroever gebouwd wordt. Een andere mogelijkheid is dat we voor de Oosteroever de warmte halen bij bestaande bedrijven in die buurt.”

Voorbeeld

“Beauvent haalt de restwarmte bij IVOO maar er zijn ook mogelijkheden bij Biostoom, andere bedrijven of zelfs met de plaatsing van een industriële warmtepomp zoals in Denemarken. Ook dat gebeurt op groene elektriciteit via zonnepanelen of windmolens”, aldus Frederic.

Er zijn aan klantzijde vooral in het centrum nog uitbreidingsmogelijkheden: in de Romestraat voor het Conservatorium of Mu.Zee. Tegen 2025-2026 wil Beauvent de zone rond het Kursaal bereiken. “Ruim op voorhand contacteren we dan mogelijke partners op het parcours. Evenzeer worden we ook door particulieren bevraagd of ze kunnen aansluiten. Dat bewijst dat het Warmtenet alsmaar bekender wordt”, zo duidt Frederic. Beauvent investeerde 18 miljoen euro in het Warmtenet dat als voorbeeld geldt voor andere steden. “In Antwerpen startte een lokale burgercoöperatie vorig jaar met restwarmte van Agfa en eerder dit jaar was hier nog een Europese delegatie op bezoek. Het Warmtenet Oostende geniet grote belangstelling omdat het uitgebaat wordt door burgers. We kijken ook naar nieuwe mogelijkheden. Zo zit er nog warmte in afvalwater of zelfs zeewater die je via een warmtepomp kunt recupereren. Ook dat zorgt voor mogelijkheden.”