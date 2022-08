Oostende ontvouwt tweede Energiezorgplan

Met 42 acties in 28 stadsgebouwen wil de stad besparen op energiekosten. De start van de tweede fase van het Energiezorgplan werd gegeven. In De Brem worden zelfs de kinderen betrokken.

De belangrijkste ingrepen op 28 stadsgebouwen zijn het plaatsen van zonnepanelen, plaatsen van duurzame verlichting of aansluiting op het warmtenet dat de restwarmte van de verbrandingsoven recupereert. Ook het beter afregelen van luchtverversing of warmtebronnen behoort tot de mogelijkheden.

“Oostende investeert 5 miljoen euro in drie jaar. Dat brengt veel op, gelet op de huidige gas- en elektriciteitsprijzen”, zegt schepen voor Stadsgebouwen Björn Anseeuw (N-VA). Op begeleidingstehuis De Brem liggen 162 panelen, veel meer dan het eigenlijke verbruik van De Brem.

Terugverdienen in recordtijd

“De stad kan de extra energie gebruik voor andere stadsgebouwen. Dat gebeurt aan de hand van het meternummer en de op het net geïnjecteerde elektriciteit. Het kan trouwens ook voor particulieren”, zegt Fluvius. Oostende investeerde in De Brem 98.000 euro aan zonnepanelen die ze nu in een recordtijd terugverdient. “Dit is nog maar het eerste deel want straks gaan we ook de verwarmingsinstallatie afstellen zodat die ook minder verbruikt”, weet Bart Duflou van het Energiehuis.

Jong geleerd…

Ook het team van De Brem is mee in het verhaal. Coördinator Paulien Verleure : “Er is begeleiding voorzien voor onze oudste groep die op kamers woont en straks zelfstandig woont. Het Energiehuis zal hen informeren en begeleiden zodat ze niet geconfronteerd worden met torenhoge energiekosten. Maar ook de jongeren kinderen maken we bewust door te wijzen of het uitschakelen van het licht als ze de kamer verlaten. Jong geleerd is oud gedaan.”

De volgende acties de stad onderneemt zijn het bijplaatsen van zonnepanelen op andere gebouwen, het plaatsen van led-verlichting, het afregelen van verwarmingen. “De acties die we met de stad ondernemen, kunnen ook toegepast worden door gezinnen thuis”, zo luidt het.