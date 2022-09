Ook Tieltse bakker Bjorn houdt hart vast voor energiefactuur: “Voorschotfactuur is al enkele keren maal vier gegaan”

De hoge gas- en elektriciteitsprijzen blijven voor kopzorgen zorgen. Niet in het minst bij ondernemers en kleine zelfstandigen. Ook bij Brood & Banket Bjorn in Tielt ontsnappen ze er niet aan. “Het is bang afwachten op onze energieafrekening”, klinkt het daar.

Het waren al niet de gemakkelijkste tijden voor de sector. Er werd moeilijk personeel gevonden en ook de grondstofprijzen swingen al een tijdje de pan uit. De hoge energieprijzen doen daar nog eens een schepje bovenop. “We wachten met een bang hart op onze afrekening”, geeft zaakvoerster Charlotte Vercouillie toe. “Tot een vijftal maanden geleden hadden we nog een vast contract, maar sindsdien hangen we vast aan een variabel contract.” En dat zorgt voor heel wat onzekerheid. “Er zijn al enkele aanpassingen gebeurd aan onze voorschotfactuur. Die zijn ondertussen maal vier, maal vijf gegaan. We hebben dan ook geen idee wat de uiteindelijke afrekening zal zijn. Al zullen we niet spreken over een paar duizend euro, maar over een veelvoud daarvan.”

Extra sluitingsdag

“Want een bakkerij, en dan vooral de ovens, verbruikt nu eenmaal veel gas. Wij hebben op drie jaar tijd twee nieuwe ovens geplaatst, waarvan we hopen dat die iets energiezuiniger zijn. Maar dan nog is het moeilijk om ons verbruik in te dijken. We kunnen moeilijk niet meer bakken, hé.” De bakkerij besloot daarom om andere maatregelen te nemen. “Enerzijds zullen we nog extra zonnepanelen leggen om zo toch al ons elektriciteitsverbruik te doen dalen. Anderzijds hebben we begin september ook besloten om twee dagen in de week te sluiten in plaats van één. Op die dagen bakken we enkel brood om onze automaten mee te vullen en hoeven we maar één oven te gebruiken. Zo kunnen we onze klanten blijven bedienen, maar ook maandelijks wat gas uitsparen.”

Begripvolle klanten

Ondertussen weegt de onzekerheid wel op Charlotte en haar man Bjorn Wittevrongel. “Vroeger had je qua verbruik een vaste prijs die je kon incalculeren, maar nu is het een loterij geworden. Je betaalt wel je voorschot, maar voor het overige tast je in het duister. Pas als we onze eindafrekening krijgen, zullen we zien of het sop de kolen waard was. Ik hoop dat er snel een oplossing komt, want het is een vicieuze cirkel. Ik heb in april én in juni al een prijsverhoging doorgevuurd, maar je kan dat niet blijven doen hé. Op den duur moet je om de twee weken je prijzen aanpassen, maar dat kan je niet maken tegenover je klanten. Gelukkig hebben we trouwe klanten en tonen ze veel begrip, maar zo kan het niet blijven duren. Je werkt uiteindelijk om er iets aan te verdienen en niet om break-even te draaien.”