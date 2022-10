Ook Oostrozebeke dooft openbare verlichting

In 2016 keurde het gemeentebestuur het masterplan openbare verlichting goed. Sindsdien worden de lichten in bepaalde straten ’s nachts gedoofd. Later in 2020 ging de gemeente samen met Fluvius het engagement aan om alle oude armaturen van de openbare verlichting te vervangen door LED-armaturen tegen 2030.

Naar aanleiding van de energiecrisis werd het masterplan openbare verlichting in september volledig herzien. Intussen zijn er verschillende brandregimes van kracht op de gemeente. Alle openbare verlichting zal worden gedoofd tussen 23 uur en 4.30 uur.

Een uitzondering op deze regel zijn alle hoofdverbindingsassen en zones van gemeenschappelijk belang. Op deze locaties wordt de openbare verlichting niet gedoofd op vrijdag- en zaterdagnacht. Op termijn zullen ook de wegen die ’s nachts verlicht blijven, voorzien worden van dimlicht tijdens de nachturen.

De aanpassingen zullen door Fluvius worden doorgevoerd in de tweede helft van oktober. Door het aanpassen van de brandregimes zal het jaarverbruik met 160.000 kwh dalen tegenover de huidige situatie.