Ook in Waregem zal men tijdens de kerstperiode rollen in plaats van schaatsen

Het stadsbestuur en uitbater Ice Time voorzien tijdens de komende eindejaarsperiode een heuse rolschaatspiste op de Markt, als alternatief voor de geschrapte traditionele ijspiste. Het concept verandert dus weinig, ook nu krijgen verschillende Waregemse verenigingen de kans om een winterchalet naast de piste uit te baten.

Enkele weken geleden liet het schepencollege weten dat er tijdens de komende winterperiode geen jaarlijkse ijspiste zou worden opgericht. Door de torenhoge energieprijzen was die traditionele formule geen optie.

Uitbater Ice Time kwam op vraag van de stad met het idee van een rolschaatspiste op de proppen, net zoals dat in enkele andere steden en gemeenten komende winter het geval wordt. “In december en januari kan iedereen terecht in de Rosie’s Roll-In”, vertelt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V).

“Het wordt een piste van zo’n 400 vierkante meter in onvervalste discosfeer. Het rol- in plaats van ijsschaatsen is meteen de grootste wijziging ten opzichte van de voorbije jaren. Want elke bezoeker zal immers meteen het vertrouwde gevoel van de vorige edities krijgen. De bar, dj’s, thema-avonden en kindernamiddagen zijn er zoals elk jaar ook weer bij. De scholen kunnen opnieuw hun uurtje rolplezier boeken.”

Winterchalets

Het gebeuren vindt volledig overdekt plaats, in de bekende grote tent op de Markt. Daar zal ook ruimte zijn voor de winterchalets. Naar goede gewoonte kunnen Waregemse verenigingen deze gratis uitbaten ten voordele van hun clubwerking. De volgende weken krijgen zij daar een uitnodiging voor.

Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat de rolschaatspiste een waardige en even sfeervolle vervanger is voor de ijspiste. “Net zoals andere jaren wordt de piste een van de evenementen binnen het uitgebreide programma van Waregem Wintert. Daarover volgt later meer informatie”, besluit schepen Iacopucci.