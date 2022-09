Ook Brugge wil deze winter de straatverlichting doven

Wie deze winter ‘s nachts de baan op moet, zal dit moeten doen op donkere wegen. Ook Brugge, een van de laatste afwachtende steden uit West-Vlaanderen, wil door de energiecrisis nu toch de straatverlichting doven en dimmen.

Om de stijgende energiefactuur op te vangen, zoeken álle steden en gemeenten momenteel naar oplossingen. Velen denken meteen aan het het doven en/of dimmen van de openbare straatverlichting, een van de grootste kostenposten in de begrotingen. Bij netbeheerder Fluvius, die instaat voor de elektriciteit en aardgas in alle Vlaamse steden en gemeenten, zien ze de vragen dan ook opvallend toenemen. Zij die nog niet dimmen of doven, willen dit zo snel mogelijk in orde hebben; zij die het wel al doen, willen hun ‘donkere uren’ uitbreiden.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt. De uitrol van de openbare ledverlichting, die noodzakelijk is om snel en goedkoop te kunnen schakelen, zal pas volledig klaar zijn in 2030. “Van de 1,2 miljoen straatlampen in Vlaanderen is twee op de drie nog altijd een klassieke verlichting, met oudere armaturen en technologieën”, zegt Fluvius-woordvoerder Björn Verdoodt. “Willen we daar aanpassingen aan doen, dan komt daar fysiek werk in de schakelkasten en cabines in de straat aan te pas. En dat heeft een kostprijs. Hoe complexer de vraag en diverser de infrastructuur, hoe groter de impact. Een derde is al led, waarbij de helft interactief is. Bij deze types is er maar een kleine aanpassing in de software nodig om de lichtduur aan te passen. Bij die lampen kan het wel snel gaan.”

“In de rand zouden we het licht vroeger kunnen doven. Een kost van 28.000 euro, dat ons 400.000 euro zou besparen” – Mercedes Van Volcem (Schepen van Brugge)

In Brugge wordt de straatverlichting op dit moment nog niet gedoofd of gedimd. Maandag buigt het schepencollege zich over de zaak. Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open VLD): “De straatverlichting kostte ons vroeger 2 miljoen euro per jaar. Aan de huidige energieprijzen zou het dit jaar oplopen tot liefst 4 miljoen euro! Elke vertraging betekent een zeer hoge meerkost voor de Stad, waardoor ik bij Fluvius aandring op een zo snel mogelijke oplossing. Zeker omdat de straatverlichting nog maar voor 27 procent ‘verled’ is, terwijl dat al 40 procent had moeten zijn…”

“Ik stelde de netbeheerder voor om desnoods met ons eigen personeel de helft van de lampen uit te draaien, maar dat mag niet. Uit overleg met Fluvius bleken er op korte termijn al enkele zaken mogelijk, die maandag besproken worden op het college. In de randgemeenten zouden we het licht vroeger kunnen doven. Dit moet manueel gebeuren, maar zou binnen de maand geregeld kunnen worden. Dat kost ons een kleine 28.000 euro, maar zou ons wel 400.000 euro besparen. In het centrum zouden we de aanwezige ledverlichting kunnen dimmen.”

Mercedes Van Volcem zal als Vlaams parlementslid pleiten voor een uniform doofbeleid in Vlaanderen. “Het is technisch mogelijk om voor heel Vlaanderen te beslissen om de verlichting op hetzelfde moment te doven. Ik hoor ook dat Fluvius daar zelf voorstander van is.”