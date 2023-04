Ontmoetingscentra van Oostende energiezuiniger dankzij warmtepomp en nieuw gebouwbeheersysteem

Stad Oostende blijft zich inzetten om klimaatneutraal te worden. Dat doet de Stad onder meer door het aanpakken van de stedelijke gebouwen. Onlangs voerde Stad Oostende enkele energiebesparende aanpassingen uit in de ontmoetingscentra (OC’s) De Schelpe en Oud Hospitaal.

In het kader van de strijd tegen de klimaatsverandering, zet Stad Oostende in op het energiezuinig maken van de stedelijke gebouwen. Eerder kregen de ontmoetingscentra De Boeie, ‘t Viooltje en De Ballon al zonnepanelen op het dak.

Warmtepomp

In ontmoetingscentrum Oud Hospitaal installeerde Stad Oostende een warmtepomp ter vervanging van de bestaande elektrische verwarming met accumulatoren. Daar werden de oude accumulatiekachels vervangen door plafondcassettes.

Deze aanpassing leverde meteen al een daling van 25 tot 30 procent in het totale elektriciteitsverbruik. Dat is goed voor zo’n drie ton CO2-reductie. Voor dit nieuwe, duurzame verwarmingssysteem had de Stad een budget van ongeveer 70.000 euro. Deze kosten worden volledig terugbetaald met de gerealiseerde winst door energiebesparing.

Nieuw gebouwbeheersysteem in De Schelpe

Verder kreeg De Schelpe een gloednieuw gebouwbeheersysteem. Met dit systeem kunnen medewerkers van het ontmoetingscentrum de temperatuur per ruimte regelen. Dit betekent meer comfort voor de bezoekers en drie ton minder CO2-uitstoot. Voor deze realisatie investeerde de Stad 42.727 euro. Ook hier zal de winst van de bespaarde energie de investering volledig terugbetalen.

Energiezorgplan 2

Die weloverwogen installaties en aanpassingen hebben als doel de CO2-uitstoot in de stadsgebouwen te halveren (1.322 ton CO2).

De realisaties kaderen binnen het Energiezorgplan 2: een samenwerking tussen Stad Oostende, het Energiehuis Oostende en Fluvius. Het doel van dit plan is om dankzij een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie het verbruik drastisch te verlagen. Stad Oostende wilt de stadgebouwen versneld klimaatneutraal maken tegen 2040.

Energiezuinige woningen

Wil je als Oostendenaar ook bekijken hoe jouw woning energiezuiniger kan en hoe je energetische ingrepen kan financieren? Neem dan zeker eens vrijblijvend contact op met het Energiehuis Oostende voor gratis advies.