Onderzoeker pleit voor referendum over Ventilus-project

Filip Vanaeken, de bouwkundig expert uit Meulebeke die zich verdiepte in het Ventilus-project, wil dat er volksreferenda worden georganiseerd over de toekomst van Ventilus. “Als de Vlaamse regering niet in de eerstkomende week beslist om Ventilus op gelijkstroom uit te voeren, zullen we de uitnodigingen daarvoor versturen”, klinkt het.

Bouwkundig expert Filip Vanaeken spendeerde naar eigen zeggen al ruim 2.000 uren onderzoek in het dossier van Ventilus, de nieuwe hoogspanningslijn die Elia wil bouwen doorheen onze provincie. Het initiële plan om Ventilus te bouwen met nieuwe hoogspanningsmasten op wisselstroom stuitte op veel verzet. Terecht, volgens Vanaeken, die in zijn rapport waarschuwt voor ernstige gezondheidsrisico’s en vragen opwerpt over de technische haalbaarheid van het plan van Elia.

Volgens Vanaeken is de enige mogelijkheid om Ventilus te realiseren een ondergrondse verbinding op gelijkstroom. Intendant Guy Vloebergh, aangesteld door minister Demir om een draagvlak voor Ventilus te creëren in onze provincie, overlegde het voorbije jaar met alle actoren en zou eind deze maand zijn rapport moeten klaar hebben. Op basis daarvan moet de Vlaamse regering dan een beslissing nemen.

Filip Vanaeken hoopt dat de regering snel de knoop doorhakt, maar vreest uitstel. “Dat zou ontoelaatbaar zijn. Zoveel tienduizenden mensen in West-Vlaanderen leven in onzekerheid. Die willen duidelijkheid en liefst zo snel mogelijk. Als de beleidsmensen niet snel tot inzicht komen dat het huidig schadelijk voorstel van het nieuwe Ventilus-project maatschappelijk onverantwoord is, zal de onrust en het protest in West-Vlaanderen steeds zichtbaarder worden en verder uitbreiden over Vlaanderen”, zegt Vanaeken.

Hij denkt eraan om infomarkten te organiseren en zelfs referenda op te zetten. “Die uitnodiging en oproep voor de gehele West-Vlaamse bevolking, politici en pers zal waarschijnlijk binnen twee of drie weken verstuurd worden als de Vlaamse Regering in de eerstkomende week nog geen beslissing zal genomen hebben om Ventilus op gelijkstroom uit te voeren”, zegt Vanaeken.