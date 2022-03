Ondernemers kanten zich tegen Ventilus

Na hevig weerwerk van diverse burgerplatforms tegen het Ventilusproject – de nieuwe elektriciteitssnelweg die er in West-Vlaanderen zou moeten komen – zeggen enkele prominente ondernemers nu ook ‘neen’ tegen nieuwe hoogspanningsmasten. “Wij zijn voor Ventilus maar alleen als het ondergronds komt”, klinkt het.

Ventilus moest een nieuwe elektriciteitssnelweg worden die de energie van de windmolenparken op zee naar land zou brengen, de aansluiting zou vormen met het binnenlands netwerk én het West-Vlaamse elektriciteitsnetwerk zelf ook zou versterken. Het leek een uitgemaakte zaak dat die sterkere lijn gerealiseerd zou worden met nieuwe, grotere hoogspanningslijnen maar dat was buiten het protest van de talrijke burgerplatforms gerekend.

Met slogans als ‘Begraaf Ventilus’ en ‘Ziekelijk project’ maakten zij duidelijk wat ze van de plannen van netwerkbeheerder Elia dachten. Ook vrijwel alle burgemeesters van de betrokken gemeenten kantten zich tegen de plannen. Nu hebben ook enkele ondernemers een platform opgericht waarin ze zich verenigen tegen een nieuwe lijn van hoogspanningskabels.

Alleen ondergronds

Het gaat onder meer om Skyline, het bedrijf met de imposante toren langs de E403, maar ook machinewerkplaats Boucherie, productontwikkelaar Bulik 2.0, houtgroothandel Vanrobaeys, garage Driessens en borstelfabrikant Bobrush. “We zijn niet tegen groene stroom of tegen het Ventilusproject. Integendeel: we moeten zo snel mogelijk kunnen inzetten op groene stroom en zo onafhankelijker worden van het buitenland. We zijn dus voor Ventilus en wel zo snel mogelijk, maar alleen indien dit ondergronds op gelijkstroom wordt aangelegd”, zegt Sofie Vandenbriele van Bulik 2.0.

De oprichting van het ondernemersplatform is opmerkelijk, gezien werkgeversorganisatie VOKA in onze provincie al meermaals liet verstaan dat het voorstander is van een snelle goedkeuring van het Ventilusproject in zijn huidige toestand: bovengronds en op wisselstroom. “In plaats van te denken aan hun herverkiezing in 2024, moeten de West-Vlaamse burgemeesters het project Ventilus zo snel mogelijk goedkeuren”, liet Xavier Vanneste, voorzitter van VOKA regio Brugge in onze krant optekenen.

Sofie Vandenbriele van Bulik 2.0 (archief FM)

De ondernemers die nu opstaan tegen Ventilus maken zich om diverse redenen zorgen. “Eén van de mogelijke routes van Ventilus zou lopen langs de prestigieuze gebouwen van Skyline. Die kabels verstoren niet alleen het uitzicht maar vormen tevens een potentiële bedreiging voor de gezondheid van de werknemers. Er moet ook nog onderzocht worden of de elektromagnetische straling geen verstoring zal veroorzaken aan de apparatuur”, klinkt het.

Bovendien verzwakt Ventilus de concurrentiepositie van de bedrijven, klinkt het. “Bovengrondse hoogspanningskabels zijn een doorn in het oog van de kmo’s die het al moeilijk genoeg hebben om te concurreren met de grote multinationals inzake aanwervingen. Moeilijk vindbare profielen hebben keuze te over inzake jobs, hun voorkeur zal dan heus niet gaan naar een locatie die een mogelijke bedreiging vormt voor hun gezondheid”, aldus de ondernemers.

Bevoegd minister Zuhal Demir heeft ondertussen alle nodige informatie ingewonnen en zou binnenkort de knoop in het dossier doorhakken.