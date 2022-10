Ondernemers houden de koude buiten, maar heten de klanten warm welkom met raamsticker van Economisch Huis

Door de stijgende energiefacturen is energie besparen ook voor ondernemers belangrijker dan ooit. Het gesloten houden van winkeldeuren heeft een enorme impact op het energieverbruik. Het Economisch liet daarom een speciale sticker maken om duidelijk te maken aan de klanten dat ze welkom zijn, ook als de deur gesloten is. Bij Manja Haezebaert prijkt de sticker alvast op de deur.

Het Economisch Huis Oostende en het Energiehuis Oostende zullen de ondernemers ondersteunen om energie te besparen en zetten in op informatiesessies en persoonlijke begeleiding… Uit onderzoek blijkt echter dat in handelszaken het sluiten van de deuren al een verschil van 40 procent op de energiefactuur kan betekenen. “Er heerst vaak nog de misvatting dat een gesloten winkeldeur de drempel om binnen te stappen zou verhogen en dus zou leiden tot minder klanten. Uit onderzoek in de Stad Antwerpen blijkt echter dat dit helemaal niet klopt”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

“We willen onze ondernemers daarom warm maken om de deur voortaan dicht te houden. Deze boodschap zal via verschillende kanalen verspreid worden. De Stad ondersteunt de deelnemende ondernemers hierbij met een raamsticker, om de klanten extra duidelijk te maken dat de winkel open is en zo de eventuele drempel nog te verkleinen. Het gaat om een gedragsverandering bij ondernemers en consumenten waar men eerst vertrouwd mee moet geraken.”

Energiescan

Manja Haezebaert van Lingerie Manja heeft de sticker alvast bevestigd. “Mijn deur was meestal al dicht, maar deze sticker samen met mijn bordje ‘open’ maakt duidelijk wanneer ik open ben.” Ook Manja probeert zo veel mogelijk te besparen. “Ik zal de verwarming in de winkel zelf iets zakken. In de hokjes blijft het lekker warm want hier heb ik aparte verwarming”, zegt Manja.

Daarnaast kunnen ondernemers ook een energiescan laten uitvoeren door het Energiehuis. “Hier komen heel tips uit waarmee de ondernemer zowel op korte als lange termijn zijn verbruik kan doen dalen. Veel mensen weten niet waar hun grootste verbruik zit”, zegt schepen Silke Beirens. Het voorbije jaar kregen reeds zo’n 45 ondernemers een gratis energiescan van het Energiehuis Oostende.

Op dinsdagavond 25 oktober wordt er in het Economisch Huis Oostende een infosessie voor ondernemers georganiseerd en zal het Energiehuis dieper ingaan op de grootste aandachtspunten.