Omwonenden verliezen eerste veldslag tegen Ventilus

De Raad van State heeft recent vier vorderingen tot schorsing van het Ventilus-project verworpen. Negentien omwonenden en één vzw verliezen daarmee een eerste veldslag. “Maar we gaan door met de procedure tot nietigverklaring”, zegt advocate Marleen Ryelandt.

Op 15 mei werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zeg maar het juridisch kader waarmee de vorige Vlaamse regering de nieuwe hoogspanningslijn doorheen onze provincie wou realiseren. Met de publicatie startte een periode van zestig dagen waarbinnen bezwaar kon worden ingediend. De Raad van State ontving een twintigtal bezwaarschriften, voornamelijk van gemeentebesturen en buurtplatformen maar ook van gewone burgers en bedrijven. Sommigen vroegen, naast de nietigverklaring, ook de onmiddellijke schorsing van het GRUP.

Over vier vorderingen tot schorsing van het GRUP-Ventilus heeft de Raad van State zich recent gebogen. Zo argumenteerde de vzw Involte, die een aantal getroffen bedrijven groepeert, dat voor het bedrijf Skyline Communications – langs de E403 in Izegem – de gevolgen van het project ‘desastreus’ zouden zijn. “De werk- en leefomstandigheden worden ten zeerste bedreigd”, klinkt het. Ook enkele buurtbewoners voerden aan dat ze zich zorgen maken. “Het plan veroorzaakt heel wat ongerustheid over de waarde van hun woning en de gezondheid van henzelf en hun zeer jonge kinderen”, stelt de vordering.

Niet hoogdringend

De Raad van State wijst er in de arresten echter op dat die argumenten niet van tel zijn om het GRUP stante pede te schorsen. Een eiser moet namelijk aantonen dat die schorsing hoogdringend nodig is en dat is volgens de Raad niet het geval. “Er is nog geen enkele omgevingsvergunning ingediend. In dit licht komt de aangevoerde emotionele en psychische stress voor niet van die aard te zijn dat hij een onmiddellijke schorsing van de tenuitvoerlegging kan verantwoorden”, motiveert de Raad.

Advocate Marleen Ryelandt, die een aantal buurtbewoners bijstaat in de procedures, wijst erop dat de strijd nog lang niet gestreden is. “Er lopen ook nog diverse procedures tot nietigverklaring van het plan. In die procedure gaat het niet langer over de hoogdringendheid maar moet men ook antwoorden op onze inhoudelijke argumenten over bijvoorbeeld de gezondheidseffecten. Een uitspraak daarin kunnen we ten vroegste over tien maanden verwachten. En mocht netbeheerder Elia ondertussen een omgevingsvergunning aanvragen, dan zullen we meteen een nieuwe procedure tot schorsing indienen”, klinkt het.