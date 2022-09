Omstreden, maar noodzakelijk: in Ieper gaat het licht terug uit

Het gedeeltelijk doven van de openbare verlichting is de eerste van een reeks energiebesparende maatregelen door het stadsbestuur van Ieper. De maatregel werd al eens ingevoerd, maar teruggeschroefd en uiteindelijk afgeschaft na protest en een petitie. Burgemeester Emmily Talpe, die na de verkiezingen de lichten opnieuw aanstak, benadrukt dat de nieuwe doofmaatregel tijdelijk is. “We moeten de broeksriem even aansnoeren in deze onzekere en financieel uitdagende tijden.”

Voor het gedeeltelijk doven baseert het stadsbestuur zich op het strooiplan, dat Ieper en de hogere overheden gebruiken om bepaalde wegen berijdbaar te maken bij ijzel en sneeuw. Met dit plan tracht de stad bijna alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning op een bestrooide weg te krijgen. Enkel deze straten – veelal de meest centrale en belangrijkste verbindingswegen op het Iepers grondgebied – blijven voortaan verlicht. Elders gaat het licht uit, maar enkel op weekdagen tussen middernacht en 5 uur.

Het is nog niet duidelijk wanneer de beslissing in de praktijk gebracht wordt op. “Hiervoor is overleg met netbeheerder Fluvius nodig. Ze zijn wat overstelpt nu, neem ik aan”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

De maatregel is omstreden. Onder CD&V/N-VA-bewind werd de verlichting vanaf 2014 al eens gedoofd van 23 tot 6 uur volgens het strooiplan. Een aantal inwoners, die bezorgd waren om de veiligheid, richtten een actiecomité op met de naam ‘wij willen licht in onze straat’ en verzamelden meer dan drieduizend handtekeningen tegen de doofmaatregel, waarop de doofduur ingekort werd op weekdagen van middernacht tot 5 uur. Op vrijdag- en zaterdagnacht bleef het licht overal branden.

Vanuit de oppositie bekritiseerde Talpe jarenlang het doofbeleid en beloofde voor de verkiezingen van 2018 om het licht opnieuw aan te steken. Wat effectief gebeurde vanaf de winter 2019 – 2020. Voor Talpe blijft deze doofmaatregel tijdelijk, maar wel noodzakelijk.

“We moeten de broeksriem even aansnoeren in deze onzekere en financieel uitdagende tijden. Op basis van wat we nu weten, schatten we een besparing van 200.000 euro per jaar door deze maatregel”, stelt Talpe, die regelmatig wil evalueren. “Dat zal ongeveer elke drie maanden gebeuren in functie van de energiekost en mate van verledding.”

De ‘verledding’ verwijst naar het plan om ruim 7.500 Ieperse lichtpunten versneld om te schakelen tot ledverlichting. “Het is nog steeds de bedoeling om overal ledverlichting te voorzien. Die is slim, energiezuinig, stuur- en dimbaar, en zal 24 op 24 branden, maar minder fel”, aldus Talpe.

Intussen zijn zo’n 1.500 lichtpunten verled. De rest moet gebeuren tegen 2030.

De doofmaatregel kan rekenen op begrip bij de oppositie. “Maar het tast opnieuw de geloofwaardigheid van deze meerderheid aan. Of wat daar nog van overblijft, nadat ook de andere verkiezingsbeloften intussen naar de prullenmand werden verwezen”, vindt Katrien Desomer, fractieleider voor CD&V in de gemeenteraad.

Voor Groen gaat de maatregel zelfs niet ver genoeg. “Alle lichten moeten ‘s nachts altijd en overal uit”, zegt fractieleider Jordy Sabels. “Voor ons zijn het weekend en grote wegen daarin geen uitzondering. In Wallonië doven ze al op de autosnelwegen en dat geeft een grote besparing.” (TP)