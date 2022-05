Noordzee moet één grote groene energiecentrale worden

België, Denemarken, Duitsland en Nederland willen de capaciteit van windmolens in de Noordzee tegen 2050 vertienvoudigen. Ze hebben daar woensdag in het Deense Esbjerg een akkoord over ondertekend.

In een poging los te raken van olie en aardgas, in het bijzonder uit Rusland, wagen de vier Noordzeelanden zich aan hun grote sprong voorwaarts. Ze bundelen de krachten om van de Noordzee één grote groene energiecentrale te maken. Het akkoord werd ondertekend door premier Alexander De Croo, de Deense premier Mette Frederiksen, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Duitse kanselier Olaf Scholz.

De ambities van de ‘Esbjerg-verklaring ‘ zijn niet min. Bedoeling is de totale capaciteit van de windparken op zee van de vier landen tegen 2030 op te trekken tot 65 gigawatt (GW). Dat komt neer op een verviervoudiging. In 2050 is het de bedoeling die capaciteit nog eens te verdubbelen, tot 150 GW, of tien maal zoveel als de huidige capaciteit. Dat komt overeen met het stroomverbruik van 150 miljoen gezinnen.

Bedoeling is daarvoor samen te werken, en de verschillende windparken zoveel mogelijk te verbinden tot één groot netwerk. Een geplande stroomkabel tussen ons land en Denemarken – waarvoor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) mee aan de kar heeft getrokken – geldt als een belangrijke ruggengraat voor die grote groene energiecentrale op de Noordzee. De verschillende energieministers van de vier landen engageren zich tot samenwerking en ondertekenden in Esbjerg daarover een akkoord.