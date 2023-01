Nieuwe laadpunten, matten, wagens én steps op komst: groene mobiliteitsgolf rolt over Westhoek

Vanuit Brussel vloeit een groene mobiliteitsgolf over het land. De zuidelijke Westhoek surft volop mee. Tot in de kleinste stad van het land wordt er uitgepakt met nieuwe laadpunten en deelwagens. In de grootste Westhoekstad zijn voortaan laadmatten te koop en duiken straks weer deelsteps op in het straatbeeld. Een overzicht.

“Ik moet mee met mijn tijd. En met de Nederlanders.” De 71-jarige Jan Vitse baat al een kwarteeuw Camping Ypra uit op een flank van de Kemmelberg en investeerde er bijna 100.000 euro in 6 laadpunten bij de ingang van de camping.

“Maar nog voor de slagboom”, wijst Jan. “De laadpunten zijn dus toegankelijk voor iedereen, niet alleen voor bewoners van de camping. Een stimulans van de overheid, die het btw-tarief verlaagde.”

Meer dan de helft van de campingbezoekers komt uit Nederland. “Onze noorderburen staan duidelijk verder dan wij. Bijna alle wagens, die hier arriveren met de sleurhut, zijn minstens hybride. Ook ik heb nu een hybride wagen gekocht, van mijn favoriet merk Jaguar, waarvan ik ook een oldtimer heb uit 1969. Erg veel laadpunten zijn er nog niet in de streek.”

Maar de transitie is volop bezig, aangestuurd door een campagne van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Naast aanvragen van burgers en bedrijven, kunnen op vraag van lokale besturen aanvullend en proactief publieke laadpalen geplaatst worden op strategische locaties. Dat zijn locaties met een hoge potentiële laadbehoefte en met een logische plek binnen het laadnetwerk.

Inwonerbevraging

Poperinge stelt een lijst op en iedereen kan mee bepalen welke plaatsen prioriteit krijgen. Via www.poperinge.be/laadpalen duid je maximum vijf locaties aan, waar je graag gebruik wil maken van een openbare laadpaal. Wie een voorstel heeft dat niet op de suggestielijst staat, kan dit ook online doorgeven. Stemmen kan nog tot en met 31 januari. Daarna legt Poperinge de voorstellen voor aan de Vlaamse overheid en wordt de technische haalbaarheid gecontroleerd.

Ieper legt 23 strategische locaties voor aan de minister. Binnenkort komen nieuwe laadpalen bij de Rijselpoort, op het stationsplein in deelgemeente Vlamertinge en de Bollemeersparking in deelgemeente Elverdinge. Op termijn komen ook laadpalen in wijk De Vloei, de Surmont de Volsberghestraat en op het Katspel in deelgemeente Boezinge.

Stad verkoopt laadmatten

Wie in Ieper de wagen wil opladen op de parkeerstrook voor de woning, moet voortaan een laadmat kopen bij de stad om de kabels te bedekken. De stad verkiest de matten boven kabelgoten, omwille van de flexibiliteit en lagere kostprijs en hinder voor rolstoelgebruikers. Een mat van 1,20 meter kost 55 euro, een mat van 1,60 euro kost 88 euro. Ze zijn af te halen aan het loket van de dienst Openbaar Domein bij Rijselpoort 4.

Eerste snellaadstation

Langemark-Poelkapelle onderzoekt momenteel een aanbod van matten, Zonnebeke experimenteert dan weer met kabelgoten. “Maar tegen het einde van deze testfase hebben we in onze gemeente wellicht de Vlaamse target gehaald van laadpaalcapaciteit, waardoor een uitrol van kabelgoten niet meer nodig zal zijn”, stelt mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#TEAM8980). “Tegen 2024 hopen we in de Westhoek het eerste snellaadstation bij autosnelweg A19 te openen ter hoogte van De Polderhoek.”

Deelbestelwagen

De landelijke gemeente verhoogt het aantal deelwagens deze week van vier naar zes. “Met voor het eerst ook een bestelwagen, handig voor een verhuis of een rit naar het containerpark. Tijdens de openingsuren wordt die wagen gebruikt door de technische dienst.”

Deelwagens dringen nu overal door, zoals in Heuvelland en Mesen, de kleinste stad van het land. Deelsteps waren een paar jaar op proef in grootste Westhoekstad Ieper, maar operator Bolt nam ze vlak voor deze winter weg omwille van de gestegen energie- en personeelskost.

Deelsteps straks terug

Wellicht zijn de deelsteps tegen deze zomer weer in de stad. “In februari komen we naar de gemeenteraad met een bestek, waardoor verschillende operatoren zich kandidaat kunnen stellen”, zegt Dimitry Soenen, Iepers schepen van Smart City (N-VA). “Daaruit wordt één operator gekozen voor een concessie-overeenkomst met de stad.” (TP)