Nieuwe gebouwen voor WHATTZ Laadpalen

WHATTZ Laadpalen verhuisde recent naar een nieuw bedrijfspand langs de Bekaertstraat in Zwevegem. Dit nieuwe onderkomen herbergt een tiental kmo’s. “Met deze strategische verhuizing beogen we onze positie te versterken en ons voor te bereiden op een verdere groei in de komende jaren”, zegt zaakvoerder Brent Moers. “We willen onze klanten optimaal bedienen en ons positioneren als regionale partner in laadoplossingen. Het nieuwe pand biedt de ruimte en mogelijkheden die we nodig hebben om onze ambities waar te maken”, vertelt Tijl Platteau, medezaakvoerder. “Momenteel werken we nauw samen met vier Europese merken, waaronder Smappee uit Harelbeke, Easee, Peblar en Wallbox. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om hoogwaardige laadoplossingen aan te bieden.” (GJZ/foto GJZ)