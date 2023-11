Nieuwe energiezuinige verlichting in Huize Proventier

Om de CO2-uitstoot van de woonzorgsite te verlagen, kreeg Huize Proventier in Poperinge overal ledverlichting. “De elektriciteitskosten van de verlichting zakken zo met 37%. De nieuwe verlichting geeft bewoners en personeel ook extra comfort”, zegt schepen van Sociale Zaken Bryan Vanderhaeghe (Samen/Vooruit).

“Poperinge engageerde zich met het Burgemeestersconvenant om de totale CO2-uitstoot met minstens 40% te verminderen tegen 2030. Door de energieverslindende verlichting in Huize Proventier aan te pakken, wordt hierin een belangrijke stap gezet. De nieuwe verlichting levert een besparing van 82 MWh ofwel 15,6 ton CO2 per jaar op”, aldus schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V).

Subsidie van de provincie West-Vlaanderen

In het woonzorgcentrum werden 1.338 nieuwe armaturen geplaatst. De efficiëntere ledverlichting zorgt ervoor dat er geen vervanging nodig is voor 76 oude armaturen. Zo blijft in totaal slechts 11% van de oude lampen hangen. Daarnaast installeerde de stad Poperinge 200 bewegings- en aanwezigheidsdetectoren. Die zorgen ervoor dat lichten niet onnodig blijven branden. “De Provincie West-Vlaanderen steunde het project in het woonzorgcentrum met 100.000 euro. Zo kon Poperinge de omschakeling versneld realiseren en een maximumaantal armaturen vervangen”, besluit Poperingenaar en provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).