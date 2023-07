Nieuw type windturbine krijgt primeur in Blankenberge: “Ideaal voor landbouw en KMO’s”

Sinds dinsdagmorgen is op de landbouwsite ‘t Oosthof in Blankenberge een kleine G11 windmolen operationeel. Volgens Dennis Renson van de jonge West-Vlaamse start-up Lowlands Energy, gaat het om de eerste installatie van dit type turbine in ons land.

“Deze windturbine met een ashoogte van 15m en tweebladige rotor van 13m diameter, produceert een vermogen van 11kW. Op jaarbasis brengt hij op windrijke locaties zoals deze het equivalent op van zeventig zonnepanelen, wat overeenkomt met het verbruik van tien à vijftien gezinnen”, legt hij uit. Dit dekt ongeveer de helft van het verbruik op de landbouwsite.

Duurzaam en robuust

“Wind is er ook ‘s nachts en in de winter, wat in combinatie met zonnepanelen een optimaal resultaat geeft. Een geschikte oplossing dus voor landbouwbedrijven en KMO’s. Ondanks z’n beperkte ecologische voetafdruk, haalt dit type windturbine toch een mooi rendement, en naar materiaal toe is hij duurzaam en robuust”, aldus Renson. Gezien de kleine bouwmaat van de molen, is de impact van slagschaduw en geluid bovendien beperkt tot een paar tientallen meters. “Wat het vergunningsproces logischerwijs een pak vlotter maakt”, klinkt het.

Meer vraag

Stad Blankenberge creëerde het wettelijk kader en gaf groen licht voor de omgevingsvergunning. “Het creëren van nieuwe mogelijkheden op vlak van duurzame, hernieuwbare energie is een belangrijke eerste stap in een globaal plan om onze inwoners en ondernemers minder afhankelijk te maken van de wispelturige marktprijzen. We onderzoeken hiervoor verschillende pistes”, zegt schepen van Duurzaamheid en Energie Mitch De Geest (Open VLD). Lowlands Energy mikt intussen op zo’n 30 à 40 turbines per jaar. “We zijn er zes maanden mee bezig geweest om ‘m gecertificeerd te krijgen, maar er is meer en meer vraag naar dergelijke kleine windmolens. Deze zijn ideaal voor de windsnelheden in ons land”, zegt Stijn Deprez.

De turbine G11 werd in de jaren tachtig ook al gebouwd, en vind je in pakweg Denemarken al veel langer dan vandaag. “Uiteraard gaan we met dergelijke kleine turbines nooit in de volledige energiebehoefte van onze inwoners kunnen voorzien, maar ze zijn wel heel interessant voor bedrijven. Er lopen momenteel nog procedures in dezelfde sfeer”, geeft schepen De Geest nog mee.

Zonne-energie

Tegen ten laatste 2028 wil de stad zelf een drietal grote windmolens realiseren om in eigen energieopwekking te voorzien. “Dit alles kadert in een ruimere visie. Zo willen we bijvoorbeeld ook nog meer gaan inzetten op zonne-energie”, klinkt het.