Nieuw supersnel laadstation voor elektrische auto’s in Ruiselede

Bedrijf Ministry of Solar in Ruiselede draagt groene mobiliteit hoog in het vaandel. Nu installeerde de firma een gloednieuwe openbare laadinfrastructuur voor de zaak, in de Industriestraat 8C.

Frédéric Verwee, Chief Sales Officer, geeft uitleg bij het project. “Als installateur van grote zonneprojecten en parken zijn we enorm begaan met klimaat, duurzaam ondernemen, het milieu, energie en groene mobiliteit. Dat zijn onze kernactivititeiten. Daarin hebben we ook een voorbeeldfunctie. Groene en hernieuwbare energie aanbieden is cruciaal voor de oplossingen voor klimaatproblemen. We gebruiken daarom onze knowhow voor transportalternatieven en zetten maximaal in op elektrisch rijden, voor het eigen wagenpark en nu als primeur in Ruiselede met een supersnel oplaadpunt.”

Snel opladen

“De snellader is publiek, iedereen kan ervan gebruikmaken. In een mum van tijd opladen voor een volgende rit, met groene stroom bevoorraad uit eigen zonnepanelen. De oplaadsnelheid hangt af van het type wagen, maar in het gunstige scenario kan je na 8 minuten opladen voor de volgende 100 km. Iedereen, de passanten en de buurtbewoners, kunnen hier ‘tanken’ met een laadpas. Heel binnenkort kan betalen ook via bancontact”, aldus de chef van verkoop. (RV)