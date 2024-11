Nieuw laadstation Fastned voor elektrische auto’s op komst: “Vooral ligging is interessant”

De Europese grootspeler van elektrische laadpaalinstallaties Fastned komt naar Gistel. Daarmee krijgt het aanbod laadinfrastructuur een boost. “De omschakeling naar meer duurzame energie en mobiliteit is al langer bezig en wij mogen met Gistel niet achterblijven.”

Momenteel telt Gistel een 30-tal laadpalen voor elektrische voertuigen. Eerder deze legislatuur ondersteunde het stadsbestuur al een oproep van de Vlaamse overheid naar (semi)publieke laadinfrastructuur: plaatsen waar particulieren of bedrijven laadpunten laten installeren die per 24 uur minstens 10 uur publiek toegankelijk zijn. “Als gevolg van die oproep kwamen er recent laadpunten bij in de Sportstraat, Koolaerdstraat, Stationsstraat en Dorpsstraat in Snaaskerke”, weet burgemeester Defreyne.

Fastned

Een groter project dat op til is, is dat van Fastned. Dit bedrijf met hoofdzetel in Nederland installeert sinds 2012 in heel Europa snellaadstations. Zo heeft het bedrijf al twee dergelijke stations in Oostende, namelijk sinds 2023 bij het op- en afrittencomplex in Zandvoorde en sinds 2020 de luchthaven, trouwens de eerste van Fastned in België. En straks komt daar ook Gistel bij met een station langs de Oostendsebaan, vlakbij frituur ‘t Friethuys. In totaal komen er vier oplaadpunten met telkens twee toegangspoorten. Op de drukste momenten kunnen er dus acht auto’s tegelijk opladen. “De komst van een snellaadstation voor auto’s is iets om naar uit te kijken. De omschakeling naar meer duurzame energie en mobiliteit is al langer bezig en wij mogen met Gistel niet achterblijven”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester). “Interessant in dit Fastned-project is de ligging: langs een drukke invalsweg met handelszaken, vlakbij de E40-snelweg, nabij industriepark Konijnenbos en dichtbij de kantoorsite Tourmalet.”

Hoppinpunt

Met duurzame mobiliteit komt ook de installatie van het Hoppin-punt dichterbij. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid waar verschillende vormen van openbaar vervoer samenkomen. Bij het busstation aan het administratief centrum komen twee elektrische deelwagens als aanvulling op het bestaande net. De installatie is voorzien voor het najaar.