Nieuw gebouw recyclagepark in Hooglede zo goed als energieneutraal

In het najaar wordt gestart met de aanleg van het nieuw recyclagepark in de Hogestraat in Hooglede. Er komt ook een nieuw gebouw bij met ruimte voor bergingen, kantoor voor de parkwachters en sanitair. Dat gebouw zal voorzien worden van groendaken, zonnepanelen en regenwateropvang. Er komen drie grote regenwaterputten van 20.000 liter die gebruikt zullen worden door de groendienst om de beplanting in de gemeente van water te voorzien.

“Bij een nieuw recyclagepark hoort ook een nieuw gebouw”, opent Schepen van Openbare Werken Arne De Brabandere (CD&V). “We hebben ervoor gekozen om in dat nieuw gebouw ook voldoende ruimte te voorzien zodat enkele verenigingen hun materiaal op deze nieuwe locatie kunnen stockeren. Op die manier kan de loods Defour in de Kleine Stadenstraat verdwijnen en plaats maken voor groen midden in het centrum van de gemeente.”

Primeur in de gemeente

“Het gebouw zal zo goed als energieneutraal zijn. het regenwater wordt opgevangen in drie regenputten. Er komen zonnepanelen en 782,18m² groendaken. Daarmee zorgen we voor een primeur in de gemeente. Om de werking in het gebouw te voorzien, zal amper energie of water van buitenaf nodig zijn. Het opgevangen regenwater zal ook dienst doen om de planten in de gemeente water te kunnen geven”, besluit De Brabandere. De kostprijs bedraagt zo’n 675.000 euro, maar met de schommelende dagprijzen van bepaalde grondstoffen kan dit nog oplopen.