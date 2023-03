Niet iedereen krijgt dezelfde vergoeding in omgeving Ventilus: “Regering kijkt enkel naar visuele impact, niet naar de gezondheidsrisico’s”

Na vragen van Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) aan Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) werd duidelijk dat niet iedereen langs het toekomstige Ventilus-traject op dezelfde compensatie mag rekenen. “Als de regering blijft volharden in een bovengrondse lijn, moet ze consequent zijn en alle getroffen inwoners maximaal vergoeden”, zegt Ryheul.

Begin februari zei adviserend Ventilus-onderzoeker Filip Vanaeken reeds dat niet alle inwoners langs de toekomstige hoogspanningslijn recht zullen hebben op een vergoeding of uitkoopregeling. Hij betreurde ook de misleidende uitspraken van minister Demir. Na vragen van Vlaams parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) blijkt opnieuw dat niet iedereen gelijk of zelfs überhaupt vergoed zal worden.

Omdat de reeds bestaande lijn tussen Izegem en Avelgem verzwaard wordt, en er dus geen nieuwe wordt gebouwd, hebben die bewoners volgens de minister geen recht op het volledige compensatiepakket. “Wat betreft het uitzicht verandert er niets. Indien er wel een omvangrijke visuele impact ontstaat, dan moet er een gepast bedrag voorzien worden, zoals we hebben gevraagd aan de federale overheid”, reageert Demir.

Enkel visuele gevolgen

Dat geldt ook voor de mogelijkheid tot het verkopen van de woning. “Die optie wordt enkel voorzien wanneer er nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen worden geplaatst.” Ryheul, maar ook Vanaeken, de burgerbewegingen en het ondernemersplatform hekelen de visie van de minister, namelijk dat ze enkel rekening houdt met de visuele gevolgen, en niet naar andere effecten kijkt.

“Er zal dus geen bijkomende visuele impact ontstaan maar de schadelijke magnetische velden zullen wel tien keer sterker zijn”, zegt Vanaeken. “Dat verhoogt dan weer de kans op de gekende gezondheidsrisico’s.”

“Geen respect”

“Minister Demir en de N-VA laten de inwoners tussen Izegem en Avelgem volledig in de kou staan. Ze hebben duidelijk geen respect voor de gezondheid van de betrokkenen”, is Ryheul duidelijk. “Als de Vlaamse regering blijft volharden in een bovengrondse lijn, dan moet ze consequent zijn en alle getroffen inwoners maximaal vergoeden en compenseren.”