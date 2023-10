Net als 76 procent van de inwoners wil CD&V Deerlijk de straatverlichting opnieuw aan

CD&V Deerlijk organiseerde onlangs de bevraging ‘Deerlijk Kiest’. Meer dan 1.000 respondenten gaven hun mening. Omtrent het doven van de straatverlichting blijkt heel duidelijk dat er een groot draagvlak is bij de Deerlijknaar om het licht weer aan te zetten.

“We hebben over de gedoofde straatverlichting gedurende het jaar toch heel wat opmerkingen gekregen”, verduidelijkt voorzitter van CD&V Deerlijk Yves Vande Wiele.

Onveiligheidsgevoel

“Velen voelden zich ’s avonds en ’s nachts niet veilig bij het naar huis fietsen of wandelen. Het is echt pikdonker en dat hebben we zelf ook met vele bestuursleden ervaren.”

“We hoorden ook dat enkele mensen met de vroege werkshift niet meer met hun fiets naar het werk rijden. Het is eigenlijk niet zo dat er meer criminaliteit is, maar je kan niet ontkennen dat er een stijgend onveiligheidsgevoel is bij een groot deel van onze bevolking.”

Energiekosten

“Vorige winter hebben we samen de beslissing genomen om de straatverlichting nog te doven tijdens de week, dit om de zware toenemende energiekosten te drukken. Ondertussen zijn de energieprijzen sterk gedaald en zullen we begin volgend jaar 46 procent ledlampen hebben in Deerlijk.”

“Financiële redenen kunnen en mogen niet langer het belangrijkste argument zijn om ze alsnog gedoofd te laten. We willen ook fietsers en wandelaars stimuleren in plaats van tegenwerken.”

Dimbare ledverlichting

“In afwachting van onze vraag voor een versnelde volledige verledding van ons straatverlichtingsnetwerk stellen wij voor om zo vlug mogelijk de straatverlichting opnieuw aan te zetten. We ijveren er ook voor om zo vlug mogelijk de oude openbare verlichting vervangen door dimbare ledverlichting op de plaatsen dat het nog niet gebeurd is.”

“Fluvius biedt ons de mogelijkheid om dit versneld te doen tegen 2028 in plaats van tegen 2030. Eind februari 2024 zullen er al 1.150 van de 2.474 lichtpunten voorzien zijn van ledlampen.”

Voorstel

“Ledverlichting is sowieso budgetvriendelijker dan de oude straatverlichting, maar laat ons ook toe om ‘s nachts te dimmen naar 50 procent bij de oudere leds en tot 30 procent bij de nieuwere leds. Fietsen en wandelen kan dan weer veilig gebeuren en we blijven financieel bewust bezig”, vult fractieleider voor CD&V Deerlijk in de gemeenteraad Jurgen Beke aan.

“We hebben ons voorstel ook bezorgd aan het schepencollege om het verder te bespreken.”