Na West-Vlaanderen haalt Mega ook groepsaankoop van Provincie Oost-Vlaanderen binnen

Energieleverancier Mega heeft na de West-Vlaamse nu ook de veiling voor de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen gewonnen. Zo’n 54.000 inwoners krijgen binnenkort een voorstel op maat voor groene stroom en gas. Op het feit dat Mega in februari de West-Vlaamse groepsaankoop binnenhaalde, kwam toen veel kritiek, maar de Provincie is overtuigd dat alles waterdicht geregeld is.

Een eerste poging om een energieleverancier voor de Oost-Vlaamse groepsaankoop te vinden, draaide bij gebrek aan kandidaten op niets uit. Een tweede leverde een variabel contract bij de niet onbesproken energieleverancier Mega op. Na de Provincie West-Vlaanderen gaat nu dus ook de Provincie Oost-Vlaanderen in zee met Mega. Eerder deed Oost-Vlaanderen dat al in 2018.

“Mega biedt het meest voordelige tarief”, zegt gedeputeerde Riet Gillis (Groen) bij de collega’s van VRT NWS. “Er is op dit moment geen enkele leverancier die een vast tarief aanbiedt, vandaar dat we voor het variabel tarief van Mega zijn gegaan.” Klanten die intekenen zullen aan het begin van elk nieuw kwartaal een nieuw tarief kennen.

De keuze voor Mega is best opvallend, net omdat de Waalse energieleverancier de jongste maanden geen onbesproken reputatie heeft. Toen bekendraakte dat de zowat 90.000 deelnemende gezinnen in West-Vlaanderen een voorstel van Mega zouden krijgen, kwam er een stroom aan kritiek, vragen en twijfels.

West-Vlaams gedeputeerde voor energie Jurgen Vanlerberghe gaf toen uitdrukkelijk aan over voldoende garanties te beschikken, zowel over de financiële toestand van Mega als de manier van werken van de energieleverancier. Hoeveel West-Vlamingen totnutoe ingingen op het contractvoorstel van Mega kan de gedeputeerde op dit moment nog niet zeggen.

De vorige leverancier van de Oost-Vlaamse groepsaankoop, de Vlaamse Energieleverancier, ging in december 2021 failliet. Toch schrikt dat verhaal de Oost-Vlaamse buren niet meteen af: ongeveer 54.000 gezinnen en bedrijven tekenden in op de groepsaankoop, de elfde voor energie.