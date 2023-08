Moderniseringswerken aan hoogspanningsstation Koksijde zijn gestart

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, start vanaf 7 augustus met moderniseringswerken aan het verouderde hoogspanningsstation van Koksijde in de Ganzestraat om het station te moderniseren. Daarnaast wordt de omgeving van het hoogspanningsstation groener gemaakt. De werken zullen drie jaar duren. Tijdens de werken zullen de omwonenden steeds elektriciteit hebben.

Het hoogspanningsstation in Koksijde is een belangrijk knooppunt dat onze Westkust voorziet van elektriciteit, maar het hoogspanningsstation is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige technische en veiligheidsnormen. Elia verwacht zich door de verdere elektrificatie van de maatschappij en de omslag naar meer hernieuwbare energie tegelijkertijd aan een hoger elektriciteitsverbruik in de regio, door onder meer de opkomst van elektrische wagens. Elia voert daarom de nodige aanpassingswerken uit om het hoogspanningsstation te moderniseren en klaar te stomen voor de toekomst. Daarnaast wordt ook de nodige aandacht besteed aan de omgeving en het visuele aanzicht van het hoogspanningsstation. Zo worden er onder meer enkele nieuwe groenzones aangeplant.

“Begin juli hebben we al voorbereidende werken uitgevoerd, vanaf 7 augustus starten de echte werkzaamheden (afbraakwerken, algemene terreinwerken, verbouwingen en aanpassingswerken en het aanleggen van groenbuffers en groenzones)”, laat Lotte Van der Stockt, Project Communication Officer bij Elia, weten. “Elia zal ook een dwarsregeltransformator (150kV) en een nieuwe transformator (150kV/11kV) plaatsen. We stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Zo gebruiken onze aannemers geluidsarme technieken, wordt er enkel gewerkt tussen 7 en 19 uur, en zal het werfverkeer altijd via de kortste, veiligste en best bereikbare route rijden. In geval van hinder, een beperkte bereikbaarheid of omleidingen door de werken, worden de omwonenden persoonlijk op de hoogte gebracht. De Ganzestraat zal ten allen tijde toegankelijk blijven voor het verkeer. Dankzij de manier waarop het net is uitgebouwd, zullen alle bewoners tijdens de werken steeds elektriciteit hebben.”

Geen dichte bewoning

“Elia doet steeds een inspanning om omwonenden/gemeentebesturen goed te informeren en te betrekken bij de werken die het bedrijf uitvoert”, benadrukt Lotte Van der Stockt. “Zo hebben we in juni 2022 een infomarkt georganiseerd. Mensen in de nabije omgeving van het hoogspanningsstation werden persoonlijk via een bewonersbrief uitgenodigd. In totaal kwamen een 20-tal personen langs, ze kregen meer uitleg over de plannen en over de groenbuffers rondom het station. De reacties waren neutraalpositief. Dat is een beetje logisch, omdat er natuurlijk geen dichte bewoning rondom het station is. De mensen vonden het vooral interessant om te horen en te zien hoe alles in zijn werk gaat. In het kader van het openbaar onderzoek werden ook geen reacties van omwonenden ontvangen. De week voor de aanvang van de werken hebben we alle omwonenden een brief gestuurd om de start van de werken aan te kondigen. Omdat het hoogspanningsstation ook te midden van landbouwgebied ligt, zullen we ook de landbouwbedrijven in de omgeving informeren via een bewonersbrief. Mensen die vragen hebben, kunnen altijd bij ons terecht via het e-mailadres omwonenden@elia.be of via het gratis telefoonnummer 0800 11 089.