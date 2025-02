Minister Jo Brouns (CD&V) keurt milieuvergunning goed voor vier windmolens van 185 meter hoog langs de E403 in Kortrijk

De Vlaamse Minister van Omgeving en Landbouw, Jo Brouns (CD&V), heeft onder voorwaarden een milieuvergunning toegekend voor vier windmolens van 185 meter hoog langs de E403 in de Kortrijkse deelgemeenten Bellegem en Rollegem. Jaren geleden diende een actiecomité al 2.701 collectieve en 12 individuele bezwaren in tegen de windmolens. Er werd voordien een vergunning voor een soortgelijk project vernietigd door de Raad van State.

Enkele jaren geleden werd een vergunning voor vier windturbines van Yard Energy en Electrabel vernietigd door de Raad van State. Een van de belangrijkste bezwaren was dat de toegangsweg naar een windmolen over waardevol agrarisch gebied zou lopen. De Vlaamse overheid had echter de mogelijkheid om een aangepaste vergunning toe te kennen, rekening houdend met de bezwaren van de Raad van State. Dit is nu gebeurd, zo blijkt uit het verslag van het schepencollege van Kortrijk van 3 februari. Minister Brouns benadrukt dat de hinder en milieu-effecten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven en dat de turbines voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften en ruimtelijke ordening.

Hoewel het uitlijnen van de windmolens langs de E403 een voordeel is, roept het project nog steeds veel weerstand op. Jaren geleden diende een actiecomité al 2.701 collectieve en 12 individuele bezwaren in tegen de windmolens. De tegenstanders vrezen niet alleen geluidsoverlast en slagschaduw, maar stellen ook dat er betere locaties zijn, zoals industrieterreinen. Zij vrezen dat het project een van de laatste stukjes natuur in Kortrijk ernstig zal aantasten.

Het stadsbestuur van Kortrijk heeft besloten om opnieuw gedeeltelijk een nietigverklaring aan te vragen bij de Raad van State. Advocaat Bart De Becker zal de stad juridisch vertegenwoordigen in deze zaak.