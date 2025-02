Minister Depraetere zit met een probleem: 44.000 kortingsbonnen voor huishoudtoestellen toegekend en maar budget voor… 16.000 stuks

In de eerste twee weken van januari werden 44.000 kortingsbonnen voor huishoudtoestellen toegekend, terwijl er budget is voor 16.000 bonnen in 2025. Daarop wijst de Vlaamse Nutsregulator in een kritisch advies. Minister van Energie Melissa Depraetere zegt dat iedereen die er recht op heeft, zijn bon zal kunnen inwisselen.

Sinds 1 januari kunnen meer Vlamingen een kortingsbon van 250 euro aanvragen voor de aankoop van nieuwe energiezuinige huishoudtoestellen. De premie werd inkomensgerelateerd, waardoor de doelgroep ruimer werd. Zowat 35 procent van de gezinnen heeft er nu recht op.

Maar al snel kwam er misbruik aan het licht. Zo konden in sommige gezinnen verschillende volwassenen elk een bon aanvragen, omwille van een tekortkoming in de IT-toepassing. Begin februari werden de regels daarom aangescherpt. Volgens de nieuwe regels mogen gezinnen maximaal twee verschillende toestellen aanvragen in vijf jaar tijd. De bonnen zijn bovendien slechts 45 dagen geldig in plaats van twee jaar.

De Nutsregulator wijst er nu op dat er begin januari, voor de verstrenging, al 44.000 bonnen werden aangevraagd. “Dit terwijl er voor 2025 in het kader van de begrotingsopmaak maar een budget van 4 miljoen euro beschikbaar werd gesteld, waarmee 16.000 kortingsbonnen kunnen worden vergoed.”

Het kabinet van Melissa Depraetere wijst erop dat de bonnen uit januari twee jaar geldig zijn en dat het niet zeker is of ze allemaal zullen worden gebruikt. Het budget zal inderdaad boven de beschikbare 4 miljoen gaan, maar de bon blijft een goede maatregel, valt te horen. “De kortingsbon is een succes. En dat is een goede zaak. Via energiezuinige toestellen kunnen we heel wat Vlaamse gezinnen helpen aan een lagere energiefactuur. Helaas werkten de oude regels misbruik in de hand. Dat hebben we aangepakt.”

Ook op die snelle bijsturing heeft de Nutsregulator kritiek. “De invoering van zo’n maatregel verdient een doordachte aanpak”, staat in het advies. “De snelle bijsturingen doen vragen rijzen over hoe doordacht de net ingevoerde regeling en ook de voorliggende bijsturingen zijn.”