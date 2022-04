Minister Demir ontmoet burgerbewegingen in Izegem over Ventilusproject: “Komende weken zullen knopen moeten worden doorgehakt”

De Vlaamse regering zal in de loop van de komende weken een beslissing moeten nemen over het Ventilus-project, dat nodig is om energie vanuit de windmolenparken op zee aan land te krijgen. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) zaterdag na een ontmoeting met een delegatie van burgerbewegingen in het West-Vlaamse Izegem.

Het Ventilusproject, een nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen die de offshore-windenergie aan land moet krijgen, stuit al jaren op protest uit een aantal West-Vlaamse gemeentes. Ventilus verloopt immers deels via bestaande hoogspanningslijnen, maar omvat ook kilometers aan nieuwe bovengrondse lijnen, parallel met de E403. Buurtbewoners en actiecomités zijn onder meer bezorgd om de impact van de hoogspanning op hun gezondheid, maar ook om de visuele vervuiling en de mogelijke ontwaarding van het vastgoed in de streek. De burgerbewegingen zouden de hoogspanningslijnen liever ondergronds gerealiseerd zien.

De Vlaamse regering stelde in februari van vorig jaar een intendant aan in het dossier. Die leverde volgens Demir vorige maand zijn eindverslag op. Netbeheerder en initiatiefnemer Elia drong in oktober nog eens aan op snelle besluitvorming. Zonder vergunning kan het niet aan de werken beginnen, en die duren minstens drie jaar, klonk het toen. Bovendien wordt offshore-windenergie steeds belangrijker in de energiemix. De federale regering kondigde afgelopen najaar aan de capaciteit van de Belgische windenergieparken te willen verdrievoudigen, onder meer door in te zetten op grotere windturbines.

Gesprek met burgerbewegingen

Intussen is het dossier nog niet vlot getrokken, maar Demir had zaterdag wel een gesprek met een delegatie van de burgerbewegingen Leefbaar E403, Z4, Platform Huba en Begraaf Ventilus Zedelgem. Dat gesprek vond plaats in het gemeentehuis van Izegem. Er waren ook onafhankelijke onderzoekers, landbouwers en het lokale ondernemersplatform bij. Ook zij scharen zich achter het pleidooi om de nieuwe hoogspanningslijnen ondergronds te voorzien, zegt Demir.

De minister loopt niet vooruit op de besluitvorming, maar zal in de komende weken gesprekken voeren met de Vlaamse coalitiepartners CD&V en Open Vld. “De komende weken bespreken we alle standpunten en moeten knopen worden doorgehakt”, benadrukt ze. “Het is een heel complex en uitdagend dossier waar ik als minister niet alleen over ga. Het moet een beslissing worden van de voltallige Vlaamse regering, waar ik dus niet op vooruit kan lopen. Maar het minste wat wij kunnen doen, is ons oor te luister leggen.”