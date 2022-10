Minder overheidssteun voor windparken op zee

De hoge elektriciteitsprijzen leiden ertoe dat de windmolens op zee het in 2023 kunnen stellen met 285 miljoen euro minder steun. Dat heeft de federale energieregulator Creg beslist. Voor de jongste windparken is zelf nul euro steun voorzien.

Producenten van offshorewindenergie krijgen subsidies in de vorm van groenestroomcertificaten. Het is de federale energieregulator Creg die die steun becijfert.

Variabele ondersteuning

Voor de oudste parken ligt de steun vast. De ondersteuning van de jongste parken is echter variabel, en hangt onder meer af van elektriciteitsprijs. Maar die prijs was het voorbije jaar uitzonderlijk hoog, en de Creg gaat ervan uit dat dat ook in 2023 het geval zal zijn. Dat betekent dat de steun voor de jongste parken nul euro zal bedragen, aldus de Creg.

Groenestroomcertificaten

De totale kosten voor de groenestroomcertificaten voor windmolens op zee komt daarmee in 2023 uit op 349,8 miljoen euro. Dat is 285 miljoen euro minder dan in 2022.

Ter herinnering: door de hoge prijzen voor stroom konden de windmolens het ook dit jaar al stellen met 177 miljoen euro minder steun dan gepland.