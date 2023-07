Meulebeke investeert in energiezuinigheid van publieke gebouwen

Als onderdeel van hun duurzame beleidsdoelstelling ‘de strijd tegen de klimaatverandering en de impact ervan’, zet Meulebeke actief in op het energiezuiniger maken van publieke gebouwen. De gemeente investeert in de plaatsing van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen, zoals voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025. De gemeente werkt hiervoor samen met het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

In overeenstemming met deze samenwerking liet de gemeente zonnepanelen plaatsen op het dak van de zaal Bottelarij van het OC Vondel. De haalbaarheidsstudie en de installatie van de zonnepanelen werd uitgevoerd door NV Enbro/Earth die 120 panelen plaatste met een installatiecapaciteit van 54.000Wp. De geschatte jaarlijkse zonne-energieproductie bedraagt 47.574 kWh. De totale kostprijs bedraagt 53.408 euro. Deze zonnepaneleninstallatie heeft een geschatte terugverdientijd van 4,4 jaar en heeft een vermindering van de CO2-uitstoot van maar liefst 14.499kg CO2 per jaar.

Deze inzet benadrukt het streven van Meulebeke om de omgeving naar duurzame energie te bevorderen en haar inwoners te stimuleren om ook deel te nemen aan de groene revolutie.