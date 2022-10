Meulebeke draait de thermostaat lager en dimt straatlichten nog meer

De gemeente heeft een plan klaar waarmee het een reeks maatregelen neemt om de energiecrisis te bezweren. Zo gaat de thermostaat een graadje lager, net als het zwembadwater van Ter Borcht. Straatlichten gaan dan weer niet uit, maar worden nog meer gedimd.

Raadslid Antal Soete (N-VA) polste op de gemeenteraad van september al naar de intenties van de gemeente op het vlak van energiebesparing. Toen klonk het dat er nog een maandje geduld moest worden uitgeoefend voor de diensten hun huiswerk klaar hadden. Op de gemeenteraad van oktober kon schepen Katrien Seys (Lijst van de Burgemeester) dan een concreet plan voorstellen. Dat toonde eerst aan de hand van een staafdiagram het gas- en elektriciteitsverbruik in verschillende openbare gebouwen. “We krijgen hier wel een zekere indicatie, maar geen precieze cijfers en dat betreur ik toch”, aldus Antal Soete. “Zeker nadat we al een maand moesten wachten op concrete info. Maar we zijn uiteraard tevreden dat er maatregelen volgen”, aldus het raadslid dat zelf nog jaren technieker aan de openbare verlichting bij Fluvius was.

Meulebeke volgt andere gemeentes in het lager zetten van de thermostaat en ook hier is het heilige getal daarbij 19 graden. “Elke graad levert 7 procent besparing op”, licht schepen Seys toe. “Wat de temperatuur van het zwembadwater in Ter Borcht betreft gaan we dat verlagen van 29 naar 28 graden. We gaan verder minder verluchten en CO2-meters inschakelen. Het is ook de bedoeling om minder gemeentelijke gebouwen te gebruiken en diegene die we gebruiken meer intensief in te schakelen zodat er een hogere bezettingsgraad is. Het spreekt voor zich dat lichten uit gaan als er niemand is en ook hier zetten we onze operatie verder om meer LED’s te plaatsen.”

Pilootproject

Op dat vlak speelt Meulebeke overigens al een pioniersrol. Samen met Anzegem maakt het deel uit van een pilootproject waarbij alle straatlichten in sneltempo vervangen worden door LED-exemplaren. “Eind augustus zaten we al aan 80 procent en tegen eind dit jaar moet dat overal gebeurd zijn”, zegt de schepen. “Al hangt dat natuurlijk af van de levering van armaturen. Het zou ons een besparing van 463 kWh moeten opleveren. Momenteel is onze openbare verlichting van 23 tot 4.30 uur gedimd op 60 procent. Een combinatie van doven en dimmen lukt blijkbaar nog niet, maar we kiezen uiteindelijk voor een verder dimscenario waarbij alle lichten minder fel schijnen van 22 tot 7 uur. Het zou ons een besparing van 37.605 euro moeten opleveren.”

De gemeente kan verder beroep doen op een gratis energiescan van zijn gebouwen op voorwaarde dat het nadien de suggesties in acties omzet. Ook de stookplaats wordt gerenoveerd, een kost van een half miljoen euro en er is reeds een subsidie van hetzelfde bedrag uitgekeerd voor energiebesparende maatregelen in dienstencentrum Ter Deeve.

Raadslid Machteld Vanhee vroeg nog of de gemeente zijn kerstverlichting volledig zal hangen of niet. “Want de mensen kunnen tegenwoordig wel wat sfeer gebruiken, zeker in de donkere dagen.” Die knoop is op het moment van schrijven evenwel nog niet doorgehakt.