Met 1.968 zonnepanelen haalt Kortrijk in 25 jaar een rendement van 2,4 miljoen euro

In september stelde stad Kortrijk een elfpuntenplan voor om de energiecrisis het hoofd te bieden. Het plaatsen van zonnepanelen op verschillende stadsgebouwen, waaronder kleuterscholen, ontmoeting- en sportcentra, is één van de grootste besparingen uit het plan. Die zullen jaarlijks 792 MWh opwekken. Ongeveer de helft van de opgewekte energie zal direct ter plaatse worden verbruikt. Het saldo zal via energiedelen over andere stadsgebouwen worden verdeeld.

“Kortrijk investeert 800.000 euro in hernieuwbare energie. Niet alleen vergroot dit onze energie-onafhankelijkheid, het vermindert ook aanzienlijk de CO²-uitstoot. Deze installaties verlagen de uitstoot van de stad met maar liefst 282 ton per jaar”, vertelt schepen van Energie Wouter Allijns.

De grootste installatie ligt op het dak van sportcentrum Lange Munte, goed voor 1.070 van de 1.968 zonnepanelen. Afhankelijk van de evolutie van de energieprijzen zal de stad de installaties binnen de vier à vijf jaar terugverdienen. “Om het concreet te maken met cijfers”, zegt Luc Demeyere van aannemer Enbro. “In 25 jaar haalt de stad een rendement van 2,4 miljoen euro opbrengst. We zijn blij dat Stad Kortrijk het voorbeeld geeft. Iedereen zou elk beschikbaar dak moeten inzetten als energiecentrale, zeker.”

Op OC De Troubadour in Bissegem komen 160 FLEXpanelen. Deze hebben slechts een dakbelasting van 5 kg/m² en bieden een ideale oplossing voor oudere daken en structuren. Initieel kwamen deze daken door de te hoge belasting niet in aanmerking voor zonnepanelen. Deze panelen worden op het dak gekleefd. Dit vernieuwende procedé zal ook toegepast worden op het ontmoetingscentrum in Aalbeke.

Energiedelen

Kortrijk is ook de eerste centrumstad van Vlaanderen die aan energiedelen doet. “Het gaat niet over een kleine installatie, we zitten er sterk op in en investeren op grote schaal. Waar we op het ene stadsgebouw te veel energie opwekken, kunnen we in een ander gebruiken. Zo vermijd je energiekosten op plaatsen waar er anders enkel afname is, maar ben je ook vrijgesteld van btw. Alleen de nettarieven blijven. Dat levert een hoog financieel rendement”, aldus Ruben Vanneste, energiecoördinator van Stad Kortrijk.