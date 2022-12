Menen biedt gratis duurzame douchekoppen aan

Met verschillende initiatieven wil Menen haar inwoners te helpen besparen op energie. Zo kunnen inwoners nu hun douchekop gratis inruilen voor een duurzaam exemplaar.

De stad Menen zetten de afgelopen maanden al verschillende initiatieven op poten om te besparen op energie. Zo organiseerde het begin oktober nog een energiebeurs waar burgers terecht konden met hun vragen over de ondertussen onbetaalbare energiefacturen. Ook in het straatbeeld werd de broeksriem aangetrokken. De monumentverlichting werd gedoofd en ook de kerstverlichting zou enkel tussen 6 december en 6 januari branden.

Stad Menen ook aan een reeks maatregelen die een rechtstreekse impact hebben op mensen hun portefeuille – schepen van sociale zaken Angelique Declercq (Vooruit)

Nu gaat Menen dus voort op haar elan. “De aanpak van het energieprobleem is een heel belangrijke pijler geworden in het armoedebestrijdingsplan van de stad Menen”, zegt schepen van sociale zaken Angelique Declercq (Vooruit).

“Op het energieloket in het Sociaal Huis en de energiebeurzen in het stadhuis en het Applauws bijvoorbeeld zijn inwoners welkom voor alle mogelijke energievragen. Daarnaast werkt Stad Menen ook aan een reeks maatregelen die een rechtstreekse impact hebben op mensen hun portefeuille.”

6 liter per minuut

De inruilactie douchekoppen van Stad Menen is zo’n nieuwe maatregel. Een normale douchekop verbruikt zo’n 12 liter water per minuut, terwijl een sproeidouchekop maar 6 liter per minuut verbruikt. Voor een kleine 20 euro kan je een kwalitatief model kopen.

“Om iedereen de kans te geven op deze besparing, organiseren we met de stad Menen nu een inruilactie, in samenwerking met Dupont Sanitair”, aldus Angelique Declercq. “Je kunt je oude douchekop gratis vervangen voor een waterbesparende douchekop. Ga voor 31 maart 2023 naar ‘t Toemaatje, het Sociaal Huis, de Lokale Dienstencentra in Menen, Lauwe of Rekkem of het stadhuis en doe jezelf (en het klimaat) een mooi cadeau.”