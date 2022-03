Mega kan slechts kwart van geïnteresseerden in groepsaankoop provincie overtuigen

De elfde editie van de groepsaankoop voor groene stroom en gas van de Provincie is officieel afgesloten. Er werd afgeklopt op 23.000 contracten, 25 procent van de 91.000 gezinnen en bedrijven die zich hadden ingeschreven. Daarmee scoort Mega duidelijk een pak minder goed dan de winnaar van vorig jaar, Engie kon 77 procent van de geïnteresseerde aanmeldingen verzilveren.

Een kleine week geleden hadden nog 50.000 West-Vlaamse huishoudens niet laten weten of ze wilden ingaan op het aanbod van Mega. Uiteindelijk besloten ongeveer 5.000 onder hen toch te gaan voor het voorgestelde variabele energiecontract. Volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe zijn er nog enkele aanvragen niet verwerkt, maar zal het eindtotaal niet veel veranderen. De extra interesse in de groepsaankoop dit jaar vertaalde zich dus niet in een hoger aantal aansluitingen.