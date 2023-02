Mega haalt opnieuw de energiegroepsaankoop van de provincie binnen

De kogel is door de kerk: na de veiling van de provinciale groepsaankoop voor energie blijkt energieleverancier Mega opnieuw het beste contract in de aanbieding te hebben. Maar liefst 76.000 West-Vlaamse huishoudens en kmo’s schreven zich in voor de groepsaankoop, zij zullen volgende week een persoonlijk voorstel toegestuurd krijgen.

In een week tijd kwamen nog meer dan 10.000 inschrijvingen binnen. Dat de West-Vlamingen op zoek zijn naar hét best mogelijke energiecontract om deze moeilijke tijden te overbruggen, dat is duidelijk. Met 76.000 zijn ze uiteindelijk, die de komende weken moeten beslissen of ze ingaan op het voorstel van de groepsaankoop voor gas en elektriciteit.

24 procent onder marktaanbod

Dat contractvoorstel voor de 73.000 particulieren komt opnieuw van Mega, die ook vorig jaar als winnaar uit de bus kwam. Het slechte imago van de Luikse energieleverancier zaaide echter een massa aan twijfel in onze provincie, met als resultaat dat slechts een kwart van alle ingeschrevenen effectief een contract afsloten. De 3.000 ingeschreven bedrijven zullen dan weer de kans krijgen om in te tekenen bij Energie.be.

Ten laatste maandag 20 februari ontvangen alle ingeschrevenen een persoonlijk voorstel. Iedereen heeft tijd tot 27 maart om te beslissen of ze al dan niet willen intekenen.

“Maar eerlijk is eerlijk, ook dit jaar kwam Mega met het beste voorstel naar de veiling. Er wordt een variabel contract aangeboden aan een tarief dat 24 procent onder het actuele marktaanbod ligt”, bevestigt West-Vlaams gedeputeerde voor energie Jurgen Vanlerberghe.

Variabel

Dat veel mensen hoopten op een vast contract, beseft de gedeputeerde. “De realiteit is echter dat er nog steeds amper vaste contracten worden aangeboden. Enkel Luminus doet het, maar voor die zekerheid dat het vast contract biedt betaal je wel fors. We weten ook niet hoe de markt zal evolueren. Als de prijzen dalen, kom je er met zo’n duur vast contract wel erg bedrogen uit. De keuze voor het variabel contract was dus weloverwogen, zeker aan de scherpe prijs die Mega aanbiedt.”

Goede evaluatie

Dat de Provincie opnieuw voor Mega kiest zal bij sommigen misschien de wenkbrauwen doen fronsen, gezien hun bedenkelijke reputatie. Maar volgens Jurgen Vanlerberghe was de heisa van vorig jaar achteraf gezien nergens voor nodig: “De evaluatie bij de klanten die wél intekenden ziet er heel goed uit. Er zijn niet meer of minder klachten binnengekomen dan andere jaren. Meer nog: ruim 95 procent van de 23.000 mensen die we vorig jaar wél hebben kunnen overtuigen, hebben zich nu opnieuw ingeschreven voor de groepsaankoop. Zo slecht zal het dan wel niet geweest zijn zeker?”

“Mega heeft zich het afgelopen jaar bewezen als een betrouwbare partner, alles is goed verlopen. Ook de VREG heeft na de strenge controles bevestigd dat Mega tegenwoordig een financieel gezond bedrijf is. Ik maak mij dus geen zorgen en ben ervan overtuigd dat iedereen die ingaat op het voorstel van de groepsaankoop een jaar lang op zijn gemak zal zijn”, gaat de gedeputeerde verder.

Klantbescherming

Net zoals altijd hangen er strenge voorwaarden voor de leverancier vast aan het contract, om maximale klantenbescherming te garanderen. Zo kan Mega de voorschotfactuur niet eenzijdig wijzigen en kan de klant op elk moment het contract verbreking zonder een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

“De combinatie van de prijs en de voorwaarden spreken voor zich. Ik hoop dat er dit jaar minder mensen twijfelen en hun gezond verstand laten zegevieren. In 2021 sloot 71 procent van alle geïnteresseerden een contract met de groepsaankoopwinnaar Engie af, dat is misschien een beetje te hoog gegrepen. Maar als je je baseert op de ervaring die we het afgelopen jaar met Mega hebben gehad, reken ik toch op een iets hoger eindresultaat dan in 2022. Ik kan het alvast alleen maar aanraden”, besluit Jurgen Vanlerberghe.