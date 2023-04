Meer duidelijkheid over tracé van Ventilus: “Hier blijven? We denken er nog niet aan!”

Het departement Omgeving van de Vlaamse overheid heeft meer duidelijkheid verschaft over waar de nieuwe hoogspanningslijn voor Ventilus zal komen. Uit de kaart blijkt dat de luchtlijn pal boven enkele huizen zal getrokken worden. “Probeer het nu nog maar eens verkocht te krijgen”, zuchten enkele bewoners.

Eind vorige maand nam de Vlaamse regering na vier jaar ploeteren in het dossier eindelijk een voorkeurstracé aan. Daaruit bleek dat het de bedoeling was om vanaf het op- en afrittencomplex van Torhout tot net voorbij de afrit aan het ziekenhuis in Roeselare een nieuwe luchtlijn aan te leggen. Op een kaart die het departement Omgeving van de Vlaamse overheid deze week verspreidde, is met iets meer duidelijkheid te zien waar de pylonen en kabels zullen komen. De kaart toont dat de lijn pal boven of rakelings langs enkele tientallen huizen en bedrijven zal lopen.

Kabel boven bedrijf

Eén van de getroffenen is de Lichterveldse landbouwer Francky Snaet, één van de drijvende krachten achter het burgerplatform Leefbaar E403 dat al jaren strijdt voor een ondergrondse realisatie van Ventilus. Zijn landbouwbedrijf ligt in de Daalderstraat, vlak naast de snelweg. Op de kaart van het departement Omgeving is te zien hoe een dikke rode streep net boven zijn bedrijf getrokken is. “Ja, ik heb de hoofdprijs afgeschoten”, zegt Francky cynisch. “Een kabel vlak boven mijn bedrijf én boven mijn woning. Een verrassing is het niet maar we gaan blijven strijden. Ik blijf ervan overtuigd dat we Ventilus op termijn ondergronds krijgen, op wisselstroom”, zegt Francky.

In de penarie

Even verderop, in buurgemeente Ardooie, zijn ze al evenmin opgetogen met de nieuwe kaart. “Ik heb dit huis 35 jaar geleden zelf gebouwd”, zucht Ronny Platteeuw. Hij woont met zijn vrouw in de Burgerleenstraat, de E403 ligt aan de overkant van de straat. Ook boven zijn huis komt er volgens de kaart van de Vlaamse overheid een stroomkabel van 380.000 volt. “Ik heb zelf elektriciteit gestudeerd, ik weet heel goed wat elektromagnetisme is. Men moet ons niet komen wijsmaken dat er geen gezondheidseffecten zijn. Als dit er door komt, dan zitten we in de penarie. Hier blijven? We denken er nog niet aan”, zegt Ronny. Al beseft de man zelf ook dat dit allerminst evident is. “Het is een schande dat men ons zo lang in onzekerheid heeft gelaten. Hoe moeten we ons huis nu nog verkocht krijgen?”, klinkt het.

Meest impact in Lendelede

Ook in Lendelede, dat naast de versterking van de bestaande lijn ook nog vier kilometer extra hoogspanningslijn te slikken krijgt, zijn ze aangeslagen. “Lendelede is de gemeente met de meeste impact van allemaal. Wij hebben al met diverse groepen van bezorgde burgers gesproken en we zullen dat blijven doen”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “We hebben eveneens een raadsman aangesteld die ons zal bijstaan in de hele procedure”, klinkt het. In mei komt er een plenaire vergadering over Ventilus in het Vlaams parlement.