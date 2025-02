Meer dan 74.000 inschrijvingen voor de 14de groepsaankoop van provincie West-Vlaanderen: “Intekenen nog steeds mogelijk”

De Provincie West-Vlaanderen kreeg maar liefst 74.000 inschrijvingen binnen voor hun veertiende groepsaankoop van volledig Belgische groene stroom en gas. Het gaat om maar liefst 71.000 gezinnen en 3.000 bedrijven, die zich aangemeld hebben.

Bij het begin van het nieuwe jaar lanceerde de provincie een nieuwe en daarmee direct ook al hun veertiende groepsaankoop voor groene energie. Op woensdag 12 februari vond dan eindelijk de veiling plaats. Het was Energiebedrijf Energie.be, die het beste bod deed voor een variabel contract voor de particuliere verbruikers. Ook voor een variabel contract voor de KMO’s kon Energie.be de andere maatschappijen aftroeven.

De energiekosten van het groepsaankoopaanbod voor particulieren zijn gemiddeld 27 procent lager dan de actuele aanbodprijzen op de markt. Dat is gebaseerd op het gemiddelde van de voordeligste vergelijkbare contracten van de grootste energieleveranciers in Vlaanderen. Voor KMO’s is het gemiddeld 21 procent voordeliger.

Vast contract

De provincie bood dit jaar naast het variabele contract ook een vast contract aan. Dat wil zeggen dat de energieprijzen vastliggen voor een jaar, wat enige zekerheid geeft. Hier deed opnieuw Energie.be het beste aanbod als het gaat over contracten voor de particulieren. Maar voor de vaste contracten voor de bedrijven snoepte energiebedrijf Mega de overeenkomst af.

“We zijn zeer tevreden met het aanbod van de winnende leveranciers”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “Dankzij de veiling hebben we scherpen prijzen. En we maken duidelijke afspraken over een klantvriendelijke aanpak zowel op vlak van het voorschot, de facturen als de klantendienst. We zijn blij dat nog altijd veel mensen vertrouwen in onze groepsaankoop. Daarom willen we onze burgers allemaal aanraden om het aanbod van de groepsaankoop zeker te bekijken.”

Iedereen die zich heeft ingetekend, zal op 28 februari een persoonlijk voorstel ontvangen met het meest voordelige contract op basis van je energieverbruik. Je kan zelf kiezen of je voor een vast of een variabel contract gaat. De inschrijvingsperiode werd nog verlengd tot en met maandag 31 maart, dus andere West-Vlaamse gezinnen en bedrijven kunnen zich nog gratis tot dan inschrijven via deze link, via 0800 18 711 of via via mail naar samengaanwegroener@ichoosr.com.

Vorige edities

Vorig jaar schreven meer dan 82.300 gezinnen en ondernemingen zich vrijblijvend in. Bijna 37.000 van hen gingen effectief in op het uiteindelijke aanbod. Met in totaal meer dan 437.000 overstappen naar een voordeliger energiecontract bewijzen de groepsaankopen van de Provincie West-Vlaanderen hun succes jaar na jaar. “We willen onze inwoners en ondernemingen de kans geven om te besparen op hun energiekosten. De kracht van de grote groep zorgt voor betere prijzen op de veiling”, besluit Vanlerberghe.