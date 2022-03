Meer dan 300 bezwaarschriften tegen komst van windmolen in Zonnebeke

Donderdagvoormiddag kwam een delegatie van Frontwind Frezenbergstraat naar het gemeentehuis van Zonnebeke met een petitie tegen de komst van een windmolen in de buurt.

Bijna alle bewoners hadden de aangeboden petitie ondertekend zodat er in totaal 310 bezwaarschriften werden ingediend. Amper 10 dagen na hun eerste actie is alles duidelijk in een stroomversnelling geraakt.

“Het meest frapante is wellicht feit dat geen enkele bewoner van de Tresoriestraat, Ieperstraat en Frezenberstraat ingelicht werd over de komst van een dergelijke turbine van 200m hoog”, zegt woordvoerder Mario Ghekiere.

Vorige week was er ook al een druk bijgewoonde infoavond in het OC Zonnerad waarbij bezwaren uit de doeken werden gedaan en waar iedere belanghebbende ingelicht werd. Ook het feit dat de frontlijn van de Frezenberg, De Westhoek en t’ Wieltje terug in het vizier ligt zet kwaad bloed bij velen uit de omgeving die begaan zijn met het oorlogsverleden.

Of er nu een negatief advies uitgebracht wordt door het gemeentebestuur valt af te wachten.

(ZB)