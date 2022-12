Meer dan 100 aanwezigen op infomoment Frontwind Ieper-Brielen: “Nu gaan we bezwaarschriften verzamelen”

Frontwind Ieper-Brielen organiseerde dinsdag een infomoment voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Aanleiding is de mogelijke komst van de Vredesmolens, een windmolenproject van Luminus langs de Noorderring.

“We mikten op 150 aanwezigen en hebben dat aantal bijna bereikt”, weet Yves Tanghe, woordvoerder van Frontwind Ieper-Brielen. “We mochten heel wat buurtbewoners verwelkomen uit onze wijken, maar ook van de Veurnseweg. Het was ons doel om de mensen aan te tonen wat de gevolgen van deze reuzewindturbines kunnen zijn voor ons welzijn en onze gezondheid. Denk maar aan geluidsoverlast, slagschaduw, enzovoort. De theorie werd aan de hand van praktische voorbeelden getoond: hoe een vrouw bijvoorbeeld slaapproblemen kreeg door de inplanting van windmolens bij haar boerderij. Verder was er een spreker uit Veurne die uitleg gaf over de impact van windmolens daar.”

Frontwind Ieper-Brielen wil de komende weken zoveel mogelijk bezwaarschriften verzamelen. “Daarmee trekken we dan naar het stadhuis om dit te overhandigen.”

Meer info via de Facebook-pagina: Frontwind Ieper-Brielen.